A Estrutura de Solicitação de Negociação (MqlTradeRequest)

A interação entre o terminal do cliente e o servidor de negociação para colocar ordens realiza-se usando solicitações de negociação (pedidos de negociação). A solicitação de negociação é apresentada por uma estrutura predefinida especial chamada de MqlTradeRequest, ela contém todos os campos necessários para realizar operações (deals) de negociação. O resultado do processamento da solicitação é apresentado pela mesma estrutura MqlTradeResult.

struct MqlTradeRequest

{

ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS action; // Tipo de operação de negociação

ulong magic; // Expert Advisor -conselheiro- ID (número mágico)

ulong order; // Bilhetagem da ordem

string symbol; // Símbolo de negociação

double volume; // Volume solicitado para uma encomenda em lotes

double price; // Preço

double stoplimit; // Nível StopLimit da ordem

double sl; // Nível Stop Loss da ordem

double tp; // Nível Take Profit da ordem

ulong deviation; // Máximo desvio possível a partir do preço requisitado

ENUM_ORDER_TYPE type; // Tipo de ordem

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling; // Tipo de execução da ordem

ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time; // Tipo de expiração da ordem

datetime expiration; // Hora de expiração da ordem (para ordens do tipo ORDER_TIME_SPECIFIED))

string comment; // Comentário sobre a ordem

ulong position; // Bilhete da posição

ulong position_by; // Bilhete para uma posição oposta

};

Descrição dos Campos

Campo Descrição action Tipo de operação de negociação. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS. magic Expert Advisor ID. Permite organizar um processamento analítico de ordens de negociação. Cada Expert Advisor pode definir seu próprio ID (identificador) único ao enviar uma solicitação de negociação. order Bilhetagem (ticket) da ordem. É usado para modificar ordens pendentes. symbol Ativo da ordem. Não é necessário para modificação de ordens e operações de encerramento de posição. volume Volume da ordem solicitada em lotes. Note que o volume real de uma operação (deal) dependerá do tipo de execução da ordem. price Preço no qual a ordem deve ser executada. Ordens a mercado de ativos, cujo tipo de execução é "Market Execution" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET), de tipo TRADE_ACTION_DEAL, não necessitam que se especifique o preço. stoplimit O valor do preço, no qual a ordem pendente Limit será colocada, quando o preço corrente alcança o valor deste preço(esta condição é obrigatória). Até lá, a ordem pendente não é colocada. sl Preço de Stop Loss no caso de um movimento desfavorável de preço tp Preço de Take Profit no caso de um movimento favorável de preço deviation O máximo desvio de preço, especificado em pontos type Tipo de ordem. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_ORDER_TYPE. type_filling Tipo de execução da ordem. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_ORDER_TYPE_FILLING. type_time Tipo de expiração da ordem. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_ORDER_TYPE_TIME. expiration Hora de expiração da ordem (para ordens do tipo ORDER_TIME_SPECIFIED) comment Comentário sobre a ordem position Bilhete da posição. Deve ser preenchido ao alterar e fechar a posição para a sua identificação inequívoca. Normalmente, corresponde ao bilhete de ordem, do qual, como resultado, a posição foi aberta. position_by Bilhete da posição oposta. Utiliza-se ao fechar uma posição usando outra oposta, se estiver aberta no mesmo instrumento, mas na direção oposta.

Para modificar ou fechar posições no sistema de cobertura, você deve especificar o seu bilhete (MqlTradeRequest::position). No sistema de compensação o bilhete também pode ser especificado, mas a identificação da posição é realizada segundo o nome do símbolo.

Para enviar ordens para realizaroperações de negociação (trade)é necessário usar a função OrderSend(). Para cada operação de negociação é necessário especificar campos obrigatórios; campos opcionais também podem ser preenchidos. Existem sete possíveis casos para enviar uma ordem de negociação:

Execução a Pedido

Esta é uma ordem de negociação para abrir uma posição no modo Request Execution (negociação sobre preços solicitados). Ela requer que se especifique os seguintes 9 campos:

action

symbol

volume

price

sl

tp

deviation

type

type_filling

Também é possível especificar valores dos campos "magic" e "comment".

Execução Instantânea

Esta é uma ordem de negociação para abrir uma posição no modo Instant Execution (negociação pelos preços correntes). Ela requer que se especifique os seguintes 9 campos:

action

symbol

volume

price

sl

tp

deviation

type

type_filling

Também é possível especificar valores dos campos "magic" e "comment".

Execução de Mercado

Esta é uma ordem de negociação para abrir uma posição no modo Market Execution (execução a mercado). Ela requer que se especifique os seguintes 5 campos:

action

symbol

volume

type

type_filling

Também é possível especificar valores dos campos "magic" e "comment".

Execução Exchange

Esta é uma ordem de negociação para abrir uma posição no modo Exchange Execution (execução em um sistema de negociação externo). Ela requer que se especifique os seguintes 5 campos:

action

symbol

volume

type

type_filling

Também é possível especificar valores dos campos "magic" e "comment".

Exemplo de operação de negociação TRADE_ACTION_DEAL para abrir uma posição Buy:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro

//+------------------------------------------------------------------+

//| Abertura da posição Buy |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Atualização e inicialização do pedido e o seu resultado

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- parâmetros do pedido

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // tipo de operação de negociação

request.symbol =Symbol(); // símbolo

request.volume =0.1; // volume de 0.1 lotes

request.type =ORDER_TYPE_BUY; // tipo de ordem

request.price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); // preço para abertura

request.deviation=5; // desvio permitido do preço

request.magic =EXPERT_MAGIC; // MagicNumber da ordem

//--- envio do pedido

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // se não for possível enviar o pedido, sairá um código de erro

//--- informação sobre a operação

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

//+------------------------------------------------------------------+



Exemplo de operação de negociaçãoTRADE_ACTION_DEAL para abertura da posição Sell:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro

//+------------------------------------------------------------------+

//| Abertura da posição Sell |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Declaração e inicialização do pedido e o seu resultado

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- parâmetros do pedido

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // tipo de operação de negociação

request.symbol =Symbol(); // símbolo

request.volume =0.2; // volume de 0.2 lotes

request.type =ORDER_TYPE_SELL; // tipo da ordem

request.price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); // preço para a abertura

request.deviation=5; // desvio permitido do preço

request.magic =EXPERT_MAGIC; // MagicNumber da ordem

//--- envio do pedido

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // se não for possível enviar o pedido, exibir um código de erro

//--- informação sobre a operação

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

//+------------------------------------------------------------------+



Exemplo de ordem de negociação TRADE_ACTION_DEAL para fechadura de posições:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fechadura de todas as posições |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- declaração do pedido e o seu resultado

MqlTradeRequest request;

MqlTradeResult result;

int total=PositionsTotal(); // número de posições abertas

//--- iterar todas as posições abertas

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

//--- parâmetros da ordem

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // bilhete da posição

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // simbolo

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); //número de signos depois da coma

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber da posição

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // volume da posição

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // tipo de posição

//--- saída de informação sobre a posição

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s [%I64d]",

position_ticket,

position_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

magic);

//--- se o MagicNumber coincidir

if(magic==EXPERT_MAGIC)

{

//--- zerar os valores do pedido e os seus resultados

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- configuração dos parâmetros da ordem

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // tipo de operação de negociação

request.position =position_ticket; // bilhete da posição

request.symbol =position_symbol; // símbolo

request.volume =volume; // volume da posição

request.deviation=5; // desvio permitido do preço

request.magic =EXPERT_MAGIC; // MagicNumber da posição

//--- colocação do preço e tipo de ordem dependendo do tipo de ordem

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

{

request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);

request.type =ORDER_TYPE_SELL;

}

else

{

request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);

request.type =ORDER_TYPE_BUY;

}

//--- saída de informação sobre o fechamento

PrintFormat("Close #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));

//--- envio do pedido

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // se não for possível enviar o pedido, exibir um código de erro

//--- informação sobre a operação

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

//---

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

SL & TP Modificação

Ordem de negociação para modificar os níveis de preço StopLoss e/ou TakeProfit Ela requer que se especifique os seguintes 4 campos:

action

symbol

sl

tp

position

Exemplo da operação de negociação TRADE_ACTION_SLTP para alterar o valor Stop-Loss e Take-Profit na posição aberta:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro

//+------------------------------------------------------------------+

//| Modificação do Stop-Loss e Take-Profit da posição |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- declaracão do pedido e o seu resultado

MqlTradeRequest request;

MqlTradeResult result;

int total=PositionsTotal(); // número de posições abertas

//--- iterar sobre todas as posições abertas

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- parâmetros da ordem

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i);// bilhete da posição

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // símbolo

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // número de signos depois da coma

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber da posição

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // volume da posição

double sl=PositionGetDouble(POSITION_SL); // Stop Loss da posição

double tp=PositionGetDouble(POSITION_TP); // Take-Profit da posição

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // tipo da posição

//--- saída de informações sobre a posição

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s sl: %s tp: %s [%I64d]",

position_ticket,

position_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

DoubleToString(sl,digits),

DoubleToString(tp,digits),

magic);

//--- se o MagicNumber coincidir, o Stop-Loss e o Take-Profit não estão definidos

if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)

{

//--- cálculo dos níveis de preços atuais

double price=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);

double bid=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);

double ask=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);

int stop_level=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

double price_level;

//--- se o nível de deslocamento mínimo permitido em pontos a partir do preço atual de fechamento não estiver definido

if(stop_level<=0)

stop_level=150; // definimos o deslocamento em 150 pontos a partir do preço atual de fechamento

else

stop_level+=50; // definimos o nível de deslocamento (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL + 50) pontos para a confiabilidade



//--- cálculo e arredondamento dos valores Stop-Loss e Take-Profit

price_level=stop_level*SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_POINT);

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

{

sl=NormalizeDouble(bid-price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(bid+price_level,digits);

}

else

{

sl=NormalizeDouble(ask+price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(ask-price_level,digits);

}

//--- zerar os valores de pedido e o seu resultado

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- definição dos parâmetros de operação

request.action =TRADE_ACTION_SLTP; // tipo de operação de negociação

request.position=position_ticket; // bilhete da posição

request.symbol=position_symbol; // símbolo

request.sl =sl; // Stop Loss da posição

request.tp =tp; // Take Profit da posição

request.magic=EXPERT_MAGIC; // MagicNumber da posição

//--- saída de informações sobre a modificação

PrintFormat("Modify #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));

//--- envio do pedido

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // se não for possível enviar o pedido, exibir o código de erro

//--- informações sobre a operação

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

Ordem Pendente

Ordem de negociação para colocar uma ordem pendente. Ela requer que se especifiquem os seguintes 11 campos:

action

symbol

volume

price

stoplimit

sl

tp

type

type_filling

type_time

expiration

Também é possível especificar valores dos campos "magic" e "comment".

Exemplo de operação de negociação TRADE_ACTION_PENDING para colocação de ordens pendentes:

#property description "Exemplo de colocação de ordens pendentes"

#property script_show_inputs

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro

input ENUM_ORDER_TYPE orderType=ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // tipo da ordem

//+------------------------------------------------------------------+

//| Colocação de ordens pendentes |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//-- declaração e inicialização do pedido e o seu resultado

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- parâmetros para colocação da ordem pendente

request.action =TRADE_ACTION_PENDING; // tipo de operação de negociação

request.symbol =Symbol(); // símbolo

request.volume =0.1; // volume de 0.1 lotes

request.deviation=2; //desvio permitido do preço

request.magic =EXPERT_MAGIC; // MagicNumber da ordem

int offset = 50; // deslocamento a partir do preço atua para colocação da ordem, em pontos

double price; // preço de execução da ordem

double point=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT); // tamanho do ponto

int digits=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS); // número de símbolos depois da coma (precisão)

//--- verificação do tipo de operação

if(orderType==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)

{

request.type =ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // tipo de ordem

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point; // preço para abertura

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // нормализованная цена открытия

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)

{

request.type =ORDER_TYPE_SELL_LIMIT; // тип ордера

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+offset*point; // цена для открытия

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // preço de abertura normalizado

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_BUY_STOP)

{

request.type =ORDER_TYPE_BUY_STOP; // tipo de ordem

price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+offset*point; // preço de abertura

request.price=NormalizeDouble(price,digits); // preço de abertura normalizado

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_SELL_STOP)

{

request.type =ORDER_TYPE_SELL_STOP; // tipo de ordem

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)-offset*point; // preço para abertura

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // preço de abertura normalizado

}

else Alert("Este exemplo é apenas para colocação de ordens pendentes"); // Se a ordem pendente não for selecionada

//--- enviar a ordem

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // Se não for possível enviar o pedido, exibir um código de erro

//--- informações sobre a operação

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

//+------------------------------------------------------------------+

Modificar Ordem Pendente

Ordem de negociação para modificar os preços de uma ordem pendente. Ela requer que se especifiquem os seguintes 7 campos:

action

order

price

sl

tp

type_time

expiration

Exemplo de operação de negociação TRADE_ACTION_MODIFY para modificação dos níveis de preços da ordem pendente:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro

//+------------------------------------------------------------------+

//| Modificação de ordens pendentes |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//-- declaração e inicialização do pedido e o seu resultado

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

int total=OrdersTotal(); // número de ordens pendentes colocadas

//--- iterar todas as ordens pendentes colocadas

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- parâmetros da ordem

ulong order_ticket=OrderGetTicket(i); // bilhete da ordem

string order_symbol=Symbol(); // símbolo

int digits=(int)SymbolInfoInteger(order_symbol,SYMBOL_DIGITS); // número de signos depois da coma

ulong magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC); // MagicNumber da ordem

double volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT); // volume atual da ordem

double sl=OrderGetDouble(ORDER_SL); // Stop Loss atual da ordem

double tp=OrderGetDouble(ORDER_TP); // Take Profit atual da ordem

ENUM_ORDER_TYPE type=(ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE); // tipo de ordem

int offset = 50; // deslocação a partir do preço atual para colocação da ordem, em pontos

double price; // preço de ativação da ordem

double point=SymbolInfoDouble(order_symbol,SYMBOL_POINT); // tamanho do ponto

//--- saída de informações sobre a ordem

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s sl: %s tp: %s [%I64d]",

order_ticket,

order_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

DoubleToString(sl,digits),

DoubleToString(tp,digits),

magic);

//--- se o MagicNumber coincidir, o Stop Loss e o Take Profit nao foram definidos

if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)

{

request.action=TRADE_ACTION_MODIFY; // tipo de operação de negociação

request.order = OrderGetTicket(i); // bilhete da ordem

request.symbol =Symbol(); // símbolo

request.deviation=5; // desvio permitido a partir do preço

//--- definição do nível de preços Take Profit e Stop Loss da ordem dependendo do seu tipo

if(type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // preço de abertura normalizado

}

else if(type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // preço de abertura normalizado

}

else if(type==ORDER_TYPE_BUY_STOP)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // preço de abertura normalizado

}

else if(type==ORDER_TYPE_SELL_STOP)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)-offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // preço de abertura normalizado

}

//--- envio do pedido

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // se não foi possível enviar o pedido, exibir o código de erro

//--- informações sobre a operação

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

//--- zerado dos valores do pedido e o seu resultado

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

Excluir Ordem Pendente

Ordem de negociação para excluir uma ordem pendente. Ela requer que se especifiquem os seguintes 2 campos:

action

order

Exemplo de operação de negociação TRADE_ACTION_REMOVE para excluir ordens pendentes:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro

//+------------------------------------------------------------------+

//| Exclusão de ordens pendentes |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//-- Declaração e inicialização do pedido e resultado

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

int total=OrdersTotal(); // número de ordens pendentes colocadas

//--- iterar todas as ordens pendentes colocadas

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

ulong order_ticket=OrderGetTicket(i); // bilhete da ordem

ulong magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC); // MagicNumber da ordem

//--- se o MagicNumber coincidir

if(magic==EXPERT_MAGIC)

{

//--- zerar os valores do pedido e o resultado

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- instalação de parâmetros de operação

request.action=TRADE_ACTION_REMOVE; // tipo de operação de negociação

request.order = order_ticket; // bilhete da ordem

//--- envio do pedido

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // Se não for capaz de enviar o pedido, exibir um código de erro

//--- informações sobre a operação

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

