- Estrutura do Tipo Data
- Estrutura de Parâmetros de Entrada
- Estrutura de Dados Históricos
- Estrutura DOM
- Estrutura de Solicitação de Negociação (Trade)
- Estrutura de Resultados de Verificação de Solicitação
- Estrutura de Resultado de Solicitação de uma Negociação (Trade)
- Estrutura de uma Transação de Negociação
- Estrutura para Preços Correntes
- Estruturas do calendário econômico
A Estrutura de Solicitação de Negociação (MqlTradeRequest)
A interação entre o terminal do cliente e o servidor de negociação para colocar ordens realiza-se usando solicitações de negociação (pedidos de negociação). A solicitação de negociação é apresentada por uma estrutura predefinida especial chamada de MqlTradeRequest, ela contém todos os campos necessários para realizar operações (deals) de negociação. O resultado do processamento da solicitação é apresentado pela mesma estrutura MqlTradeResult.
|
struct MqlTradeRequest
Descrição dos Campos
|
Campo
|
Descrição
|
action
|
Tipo de operação de negociação. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS.
|
magic
|
Expert Advisor ID. Permite organizar um processamento analítico de ordens de negociação. Cada Expert Advisor pode definir seu próprio ID (identificador) único ao enviar uma solicitação de negociação.
|
order
|
Bilhetagem (ticket) da ordem. É usado para modificar ordens pendentes.
|
symbol
|
Ativo da ordem. Não é necessário para modificação de ordens e operações de encerramento de posição.
|
volume
|
Volume da ordem solicitada em lotes. Note que o volume real de uma operação (deal) dependerá do tipo de execução da ordem.
|
price
|
Preço no qual a ordem deve ser executada. Ordens a mercado de ativos, cujo tipo de execução é "Market Execution" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET), de tipo TRADE_ACTION_DEAL, não necessitam que se especifique o preço.
|
stoplimit
|
O valor do preço, no qual a ordem pendente Limit será colocada, quando o preço corrente alcança o valor deste preço(esta condição é obrigatória). Até lá, a ordem pendente não é colocada.
|
sl
|
Preço de Stop Loss no caso de um movimento desfavorável de preço
|
tp
|
Preço de Take Profit no caso de um movimento favorável de preço
|
deviation
|
O máximo desvio de preço, especificado em pontos
|
type
|
Tipo de ordem. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_ORDER_TYPE.
|
type_filling
|
Tipo de execução da ordem. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_ORDER_TYPE_FILLING.
|
type_time
|
Tipo de expiração da ordem. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_ORDER_TYPE_TIME.
|
expiration
|
Hora de expiração da ordem (para ordens do tipo ORDER_TIME_SPECIFIED)
|
comment
|
Comentário sobre a ordem
|
position
|
Bilhete da posição. Deve ser preenchido ao alterar e fechar a posição para a sua identificação inequívoca. Normalmente, corresponde ao bilhete de ordem, do qual, como resultado, a posição foi aberta.
|
position_by
|
Bilhete da posição oposta. Utiliza-se ao fechar uma posição usando outra oposta, se estiver aberta no mesmo instrumento, mas na direção oposta.
|
Para modificar ou fechar posições no sistema de cobertura, você deve especificar o seu bilhete (MqlTradeRequest::position). No sistema de compensação o bilhete também pode ser especificado, mas a identificação da posição é realizada segundo o nome do símbolo.
Para enviar ordens para realizaroperações de negociação (trade)é necessário usar a função OrderSend(). Para cada operação de negociação é necessário especificar campos obrigatórios; campos opcionais também podem ser preenchidos. Existem sete possíveis casos para enviar uma ordem de negociação:
Execução a Pedido
Esta é uma ordem de negociação para abrir uma posição no modo Request Execution (negociação sobre preços solicitados). Ela requer que se especifique os seguintes 9 campos:
- action
- symbol
- volume
- price
- sl
- tp
- deviation
- type
- type_filling
Também é possível especificar valores dos campos "magic" e "comment".
Execução Instantânea
Esta é uma ordem de negociação para abrir uma posição no modo Instant Execution (negociação pelos preços correntes). Ela requer que se especifique os seguintes 9 campos:
- action
- symbol
- volume
- price
- sl
- tp
- deviation
- type
- type_filling
Também é possível especificar valores dos campos "magic" e "comment".
Execução de Mercado
Esta é uma ordem de negociação para abrir uma posição no modo Market Execution (execução a mercado). Ela requer que se especifique os seguintes 5 campos:
- action
- symbol
- volume
- type
- type_filling
Também é possível especificar valores dos campos "magic" e "comment".
Execução Exchange
Esta é uma ordem de negociação para abrir uma posição no modo Exchange Execution (execução em um sistema de negociação externo). Ela requer que se especifique os seguintes 5 campos:
- action
- symbol
- volume
- type
- type_filling
Também é possível especificar valores dos campos "magic" e "comment".
Exemplo de operação de negociação TRADE_ACTION_DEAL para abrir uma posição Buy:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro
Exemplo de operação de negociaçãoTRADE_ACTION_DEAL para abertura da posição Sell:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro
Exemplo de ordem de negociação TRADE_ACTION_DEAL para fechadura de posições:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro
SL & TP Modificação
Ordem de negociação para modificar os níveis de preço StopLoss e/ou TakeProfit Ela requer que se especifique os seguintes 4 campos:
- action
- symbol
- sl
- tp
- position
Exemplo da operação de negociação TRADE_ACTION_SLTP para alterar o valor Stop-Loss e Take-Profit na posição aberta:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro
Ordem Pendente
Ordem de negociação para colocar uma ordem pendente. Ela requer que se especifiquem os seguintes 11 campos:
- action
- symbol
- volume
- price
- stoplimit
- sl
- tp
- type
- type_filling
- type_time
- expiration
Também é possível especificar valores dos campos "magic" e "comment".
Exemplo de operação de negociação TRADE_ACTION_PENDING para colocação de ordens pendentes:
|
#property description "Exemplo de colocação de ordens pendentes"
Modificar Ordem Pendente
Ordem de negociação para modificar os preços de uma ordem pendente. Ela requer que se especifiquem os seguintes 7 campos:
- action
- order
- price
- sl
- tp
- type_time
- expiration
Exemplo de operação de negociação TRADE_ACTION_MODIFY para modificação dos níveis de preços da ordem pendente:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro
Excluir Ordem Pendente
Ordem de negociação para excluir uma ordem pendente. Ela requer que se especifiquem os seguintes 2 campos:
- action
- order
Exemplo de operação de negociação TRADE_ACTION_REMOVE para excluir ordens pendentes:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber do conselheiro
