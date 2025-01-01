- OnStart
É chamada em indicadores e EAs quando ocorre o evento Deinit. A função é projetada para desinicialização de um programa MQL5 em execução.
void OnDeinit(
Parâmetros
reason
[in] Código de motivo da desinicialização.
Valor retornado
Sem valor retornado
Observação
O evento Deinit é gerado para EAs e para indicadores nos seguintes casos:
- antes de uma reinicialização devida à mudança do símbolo ou do período do gráfico ao qual o programa MQL5 está associado;
- antes de uma reinicialização devida à mudança dos parâmetros de entrada;
- antes de descarregar o programa MQL%.
O parâmetro reason pode pegar os seguintes valores:
Constante
Valor
Descrição
REASON_PROGRAM
0
O Expert Advisor parou seu trabalho chamando a função ExpertRemove()
REASON_REMOVE
1
Programa excluído do gráfico
REASON_RECOMPILE
2
Programa recompilado
REASON_CHARTCHANGE
3
Símbolo ou período alterado
REASON_CHARTCLOSE
4
Gráfico fechado
REASON_PARAMETERS
5
Parâmetros de entrada alterados pelo usuário
REASON_ACCOUNT
6
Outra conta ativada ou reconectada ao servidor de negociação como resultado da alteração das configurações da conta
REASON_TEMPLATE
7
Outro modelo de gráfico implementado
REASON_INITFAILED
8
Manipulador de OnInit() retornou um valor diferente de zero
REASON_CLOSE
9
Terminal fechado
Códigos de motivo de desinicialização do EA podem ser obtidos pela função UninitializeReason() ou a partir da variável predefinida _UninitReason.
Exemplo da funções OnInit() e OnDeinit() para o EA
input int fake_parameter=3; // parâmetro inútil
Veja também
