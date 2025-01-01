OnDeinit

É chamada em indicadores e EAs quando ocorre o evento Deinit. A função é projetada para desinicialização de um programa MQL5 em execução.

void OnDeinit(

const int reason

);

Parâmetros

reason

[in] Código de motivo da desinicialização.

Valor retornado

Sem valor retornado

Observação

O evento Deinit é gerado para EAs e para indicadores nos seguintes casos:

antes de uma reinicialização devida à mudança do símbolo ou do período do gráfico ao qual o programa MQL5 está associado;

antes de uma reinicialização devida à mudança dos parâmetros de entrada

antes de descarregar o programa MQL%.

O parâmetro reason pode pegar os seguintes valores:

Constante Valor Descrição REASON_PROGRAM 0 O Expert Advisor parou seu trabalho chamando a função ExpertRemove() REASON_REMOVE 1 Programa excluído do gráfico REASON_RECOMPILE 2 Programa recompilado REASON_CHARTCHANGE 3 Símbolo ou período alterado REASON_CHARTCLOSE 4 Gráfico fechado REASON_PARAMETERS 5 Parâmetros de entrada alterados pelo usuário REASON_ACCOUNT 6 Outra conta ativada ou reconectada ao servidor de negociação como resultado da alteração das configurações da conta REASON_TEMPLATE 7 Outro modelo de gráfico implementado REASON_INITFAILED 8 Manipulador de OnInit() retornou um valor diferente de zero REASON_CLOSE 9 Terminal fechado

Códigos de motivo de desinicialização do EA podem ser obtidos pela função UninitializeReason() ou a partir da variável predefinida _UninitReason.

Exemplo da funções OnInit() e OnDeinit() para o EA

input int fake_parameter=3; // parâmetro inútil

//+----------´--------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+----------´--------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Obtemos o número da compilação do programa

Print(__FUNCTION__," Build #",__MQLBUILD__);

//--- Código de motivo de reinicialização pode ser obtido na OnInit()

Print(__FUNCTION__," Ao reinicializar o EA, você pode obter o código de motivo da desinicialização");

//--- Primeira maneira de obter o código de motivo de desinicialização

Print(__FUNCTION__," _UninitReason = ",getUninitReasonText(_UninitReason));

//--- Segunda maneira de obter o código de motivo de desinicialização

Print(__FUNCTION__," UninitializeReason() = ",getUninitReasonText(UninitializeReason()));

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+----------´--------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+----------´--------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- Primeira maneira de obter o código de motivo de desinicialização

Print(__FUNCTION__," Código de motivo da desinicialização = ",reason);

//--- Segunda maneira de obter o código de motivo de desinicialização

Print(__FUNCTION__," _UninitReason = ",getUninitReasonText(_UninitReason));

//--- Terceira maneira de obter o código de motivo de desinicialização

Print(__FUNCTION__," UninitializeReason() = ",getUninitReasonText(UninitializeReason()));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna a descrição do motivo da desinicialização |

//+------------------------------------------------------------------+

string getUninitReasonText(int reasonCode)

{

string text="";

//---

switch(reasonCode)

{

case REASON_ACCOUNT:

text="Account was changed";break;

case REASON_CHARTCHANGE:

text="Symbol or timeframe was changed";break;

case REASON_CHARTCLOSE:

text="Chart was closed";break;

case REASON_PARAMETERS:

text="Input-parameter was changed";break;

case REASON_RECOMPILE:

text="Program "+__FILE__+" was recompiled";break;

case REASON_REMOVE:

text="Program "+__FILE__+" was removed from chart";break;

case REASON_TEMPLATE:

text="New template was applied to chart";break;

default:text="Another reason";

}

//---

return text;

}

