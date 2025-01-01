- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayRange
A função retorna o número de elementos na dimensão selecionada do array.
int ArrayRange(
Parâmetros
array[]
[in] Array verificado.
rank_index
[in] Índice da dimensão.
Valor do Retorno
Número de elementos na dimensão selecionada do array.
Observação
Uma vez que os índices começam em zero, o número de dimensões de um array é uma unidade maior que o índice da última dimensão.
Exemplo:
void OnStart()