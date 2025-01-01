DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Funções para ArrayArrayRange 

ArrayRange

A função retorna o número de elementos na dimensão selecionada do array.

int  ArrayRange(
   const void&   array[],      // array para verificação
   int           rank_index    // índice da dimensão
   );

Parâmetros

array[]

[in]  Array verificado.

rank_index

[in]  Índice da dimensão.

Valor do Retorno

Número de elementos na dimensão selecionada do array.

Observação

Uma vez que os índices começam em zero, o número de dimensões de um array é uma unidade maior que o índice da última dimensão.

Exemplo:

void OnStart()
  {
//--- cria um array de quatro dimensões
   double array[][5][2][4];
//--- definir o tamanho da dimensão de zero
   ArrayResize(array,10,10);
//--- imprimir as dimensões
   int temp;
   for(int i=0;i<4;i++)
     {
      //--- receber o tamanho de i dimensão
      temp=ArrayRange(array,i);
      //--- imprimir
      PrintFormat("dim = %d, range = %d",i,temp);
     }
//--- Resultado
// dim = 0, range = 10
// dim = 1, range = 5
// dim = 2, range = 2
// dim = 3, range = 4
  }