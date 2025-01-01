- Propriedades de uma Base Histórica de Dados
A execução de operações de negociação resulta na abertura de uma posição, alteração de seu volume, e/ou direção, ou no seu desaparecimento . Operações de negociação são conduzidos baseados em ordens, enviados pela função OrderSend() na forma de solicitações de negociação. Para cada ativo financeiro (symbol) apenas uma posição em aberto é possível. Uma posição tem um conjunto de propriedades disponíveis para leitura através de funções PositionGet...().
Para a função PositionGetInteger()
ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER
|
Identificador
|
Descrição
|
Tipo
|
POSITION_TICKET
|
Bilhete da posição. Um número exclusivo atribuído a cada posição. Geralmente, ele corresponde ao bilhete da ordem, segundo o qual a posição foi aberta, exceto nos casos em que as operações de serviço no servidor tenham alterado o bilhete da ordem. Por exemplo, quando os swaps se acumulam com a reabertura de uma posição. Para localizar a ordem, segundo a qual foi aberta a posição, você deve utilizar a propriedade POSITION_IDENTIFIER.
O valor da POSITION_TICKET corresponde a MqlTradeRequest::position.
|
long
|
POSITION_TIME
|
Hora de abertura de uma posição
|
datetime
|
POSITION_TIME_MSC
|
Posição de tempo de abertura em milissegundos desde 01.01.1970
|
long
|
POSITION_TIME_UPDATE
|
Posição de tempo de alteração
|
datetime
|
POSITION_TIME_UPDATE_MSC
|
Posição de tempo de alteração em milissegundo desde 01.01.1970
|
long
|
POSITION_TYPE
|
Tipo de posição
|
POSITION_MAGIC
|
Número mágico de uma posição (veja ORDER_MAGIC)
|
long
|
POSITION_IDENTIFIER
|
Identificador de posição é um número único que é atribuído para toda nova posição aberta e não se altera durante todo o tempo de vida da posição. Movimentações de uma posição não alteram seu identificador.
Durante a reversão de uma posição no modo de compensação (usando uma única transação de saída/entrada) o identificador de posição POSITION_IDENTIFIER não é alterado. No entanto, o POSITION_TICKET é substituído pelo bilhete de ordem, que levou à reversão. No modo de cobertura, não é fornecida a reversão de posição.
|
long
|
POSITION_REASON
|
Razão para a abertura da posição
Para a função PositionGetDouble()
|
Identificador
|
Descrição
|
Tipo
|
POSITION_VOLUME
|
Volume de uma posição
|
double
|
POSITION_PRICE_OPEN
|
Preço de abertura de uma posição
|
double
|
POSITION_SL
|
Nível de Stop Loss de uma posição aberta
|
double
|
POSITION_TP
|
Nível de Take Profit de uma posição aberta
|
double
|
POSITION_PRICE_CURRENT
|
Preço corrente do ativo de uma posição
|
double
|
POSITION_SWAP
|
Swap acumulativo
|
double
|
POSITION_PROFIT
|
Lucro corrente
|
double
Para a função PositionGetString()
|
Identificador
|
Descrição
|
Tipo
|
POSITION_SYMBOL
|
Ativo (symbol) da posição
|
string
|
POSITION_COMMENT
|
Comentário de uma posição
|
string
|
POSITION_EXTERNAL_ID
|
ID de posição no sistema externo de negociação (na bolsa de valores)
|
string
A direção de uma posição em aberto (comprada ou vendida) é definida através do valor proveniente da enumeração ENUM_POSITION_TYPE. A fim de obter o tipo de uma posição em aberto use a função PositionGetInteger() com o modificador POSITION_TYPE.
|
Identificador
|
Descrição
|
POSITION_TYPE_BUY
|
Compra
|
POSITION_TYPE_SELL
|
Venda
A propriedade POSITION_REASON contém a razão para a colocação da posição. A posição pode ser aberta como resultado da ativação de uma ordem colocada a partir de um terminal desktop, aplicativo móvel ou usando um Expert Advisor, etc. Os valores possíveis POSITION_REASON são descritos na enumeração ENUM_POSITION_REASON.
|
Identificador
|
Descrição
|
POSITION_REASON_CLIENT
|
Posição aberta como resultado da ativação de uma ordem colocada a partir de um terminal desktop
|
POSITION_REASON_MOBILE
|
Posição aberta como resultado da ativação de uma ordem colocada a partir de um aplicativo móvel
|
POSITION_REASON_WEB
|
Posição aberta como resultado da ativação de uma ordem colocada a partir da plataforma web
|
POSITION_REASON_EXPERT
|
Posição aberta como resultado da ativação de uma ordem colocada a partir de um programa MQL5, Expert Advisor ou script