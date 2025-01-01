Bilhete da posição. Um número exclusivo atribuído a cada posição. Geralmente, ele corresponde ao bilhete da ordem, segundo o qual a posição foi aberta, exceto nos casos em que as operações de serviço no servidor tenham alterado o bilhete da ordem. Por exemplo, quando os swaps se acumulam com a reabertura de uma posição. Para localizar a ordem, segundo a qual foi aberta a posição, você deve utilizar a propriedade POSITION_IDENTIFIER.

POSITION_IDENTIFIER

Identificador de posição é um número único que é atribuído para toda nova posição aberta e não se altera durante todo o tempo de vida da posição. Movimentações de uma posição não alteram seu identificador.

O identificador de posição é indicado em cada ordem (ORDER_POSITION_ID) e transação usada para abrir, alterar ou fechá-la. Utilize esta propriedade para procurar ordens e transações associadas com a posição. Durante a reversão de uma posição no modo de compensação (usando uma única transação de saída/entrada) o identificador de posição POSITION_IDENTIFIER não é alterado. No entanto, o POSITION_TICKET é substituído pelo bilhete de ordem, que levou à reversão. No modo de cobertura, não é fornecida a reversão de posição.