A execução de operações de negociação resulta na abertura de uma posição, alteração de seu volume, e/ou direção, ou no seu desaparecimento . Operações de negociação são conduzidos baseados em ordens, enviados pela função OrderSend() na forma de solicitações de negociação. Para cada ativo financeiro (symbol) apenas uma posição em aberto é possível. Uma posição tem um conjunto de propriedades disponíveis para leitura através de funções PositionGet...().

Para a função PositionGetInteger()

ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER

Identificador

Descrição

Tipo

POSITION_TICKET

Bilhete da posição. Um número exclusivo atribuído a cada posição. Geralmente, ele corresponde ao bilhete da ordem, segundo o qual a posição foi aberta, exceto nos casos em que as operações de serviço no servidor tenham alterado o bilhete da ordem. Por exemplo, quando os swaps se acumulam com a reabertura de uma posição. Para localizar a ordem, segundo a qual foi aberta a posição, você deve utilizar a propriedade POSITION_IDENTIFIER.

O valor da POSITION_TICKET corresponde a MqlTradeRequest::position.

long

POSITION_TIME

Hora de abertura de uma posição

datetime

POSITION_TIME_MSC

Posição de tempo de abertura em milissegundos desde 01.01.1970

long

POSITION_TIME_UPDATE

Posição de tempo de alteração

datetime

POSITION_TIME_UPDATE_MSC

Posição de tempo de alteração em milissegundo desde 01.01.1970

long

POSITION_TYPE

Tipo de posição

ENUM_POSITION_TYPE

POSITION_MAGIC

Número mágico de uma posição (veja ORDER_MAGIC)

long

POSITION_IDENTIFIER

Identificador de posição é um número único que é atribuído para toda nova posição aberta e não se altera durante todo o tempo de vida da posição. Movimentações de uma posição não alteram seu identificador.

 
O identificador de posição é indicado em cada ordem (ORDER_POSITION_ID) e transação usada para abrir, alterar ou fechá-la. Utilize esta propriedade para procurar ordens e transações associadas com a posição.

 

Durante a reversão de uma posição no modo de compensação (usando uma única transação de saída/entrada) o identificador de posição POSITION_IDENTIFIER não é alterado. No entanto, o POSITION_TICKET é substituído pelo bilhete de ordem, que levou à reversão. No modo de cobertura, não é fornecida a reversão de posição.

long

POSITION_REASON

Razão para a abertura da posição

ENUM_POSITION_REASON

Para a função PositionGetDouble()

ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE

Identificador

Descrição

Tipo

POSITION_VOLUME

Volume de uma posição

double

POSITION_PRICE_OPEN

Preço de abertura de uma posição

double

POSITION_SL

Nível de Stop Loss de uma posição aberta

double

POSITION_TP

Nível de Take Profit de uma posição aberta

double

POSITION_PRICE_CURRENT

Preço corrente do ativo de uma posição

double

POSITION_SWAP

Swap acumulativo

double

POSITION_PROFIT

Lucro corrente

double

Para a função PositionGetString()

ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING

Identificador

Descrição

Tipo

POSITION_SYMBOL

Ativo (symbol) da posição

string

POSITION_COMMENT

Comentário de uma posição

string

POSITION_EXTERNAL_ID

ID de posição no sistema externo de negociação (na bolsa de valores)

string

 

A direção de uma posição em aberto (comprada ou vendida) é definida através do valor proveniente da enumeração ENUM_POSITION_TYPE. A fim de obter o tipo de uma posição em aberto use a função PositionGetInteger() com o modificador POSITION_TYPE.

ENUM_POSITION_TYPE

Identificador

Descrição

POSITION_TYPE_BUY

Compra

POSITION_TYPE_SELL

Venda

 

A propriedade POSITION_REASON contém a razão para a colocação da posição. A posição pode ser aberta como resultado da ativação de uma ordem colocada a partir de um terminal desktop, aplicativo móvel ou usando um Expert Advisor, etc. Os valores possíveis POSITION_REASON são descritos na enumeração ENUM_POSITION_REASON.

ENUM_POSITION_REASON

Identificador

Descrição

POSITION_REASON_CLIENT

Posição aberta como resultado da ativação de uma ordem colocada a partir de um terminal desktop

POSITION_REASON_MOBILE

Posição aberta como resultado da ativação de uma ordem colocada a partir de um aplicativo móvel

POSITION_REASON_WEB

Posição aberta como resultado da ativação de uma ordem colocada a partir da plataforma web

POSITION_REASON_EXPERT

Posição aberta como resultado da ativação de uma ordem colocada a partir de um programa MQL5, Expert Advisor ou script

 