#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define GV_NAME "TestGlobalVariableCheck"



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- vamos obter o sinalizador de existência da variável global do terminal de cliente com o nome GV_NAME

bool exist=GlobalVariableCheck(GV_NAME);

PrintFormat("Terminal global variable named \"%s\" %s", GV_NAME, (exist ? "exists" : "does not exist"));



/*

resultado quando a variável global existe:

Terminal global variable named "TestGlobalVariableCheck" exists



resultado na ausência da variável global:

Terminal global variable named "TestGlobalVariableCheck" does not exist

*/

}