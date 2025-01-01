DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Variáveis Globais do TerminalGlobalVariableCheck 

GlobalVariableCheck

Verifica a existência de uma variável global com o nome especificado

bool  GlobalVariableCheck(
   string  name      // Nome da variável global
   );

Parâmetros

name

[in]  Nome da variável global.

Valor do Retorno

Retorna true, se a variável global existe, caso contrário, retorna false.

As variáveis globais existem no terminal do cliente durante 4 semanas desde a última utilização, então eles são excluídos automaticamente.

 

Exemplo:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   GV_NAME    "TestGlobalVariableCheck"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- vamos obter o sinalizador de existência da variável global do terminal de cliente com o nome GV_NAME
   bool exist=GlobalVariableCheck(GV_NAME);
   PrintFormat("Terminal global variable named \"%s\" %s"GV_NAME, (exist ? "exists" : "does not exist"));
   
   /*
   resultado quando a variável global existe:
   Terminal global variable named "TestGlobalVariableCheck" exists
   
   resultado na ausência da variável global:
   Terminal global variable named "TestGlobalVariableCheck" does not exist
   */
  }

Também Veja

GlobalVariableTime()