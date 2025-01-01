- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariableCheck
Verifica a existência de uma variável global com o nome especificado
bool GlobalVariableCheck(
Parâmetros
name
[in] Nome da variável global.
Valor do Retorno
Retorna true, se a variável global existe, caso contrário, retorna false.
As variáveis globais existem no terminal do cliente durante 4 semanas desde a última utilização, então eles são excluídos automaticamente.
Exemplo:
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
Também Veja