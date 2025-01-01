Migrando da linguagem de programação MQL4 para MQL5

MQL5 é a evolução do seu antecessor - a linguagem de programação MQL4, onde inúmeros indicadores, scripts e Expert Advisors foram escritos. Apesar do fato de que a nova linguagem de programação é grandemente compatível com a linguagem da geração anterior, ainda existem algumas diferenças entre as linguagens. E quando migrar de programas, essas diferenças devem ser observadas.

Esta seção contém informações destinadas a facilitar a adaptação dos códigos para a nova linguagem MQL5 ao programadores que conhecem MQL4.

Em primeiro lugar, deve-se observar:

A nova linguagem não contém funções start(), init() e deinit().

Não há limite para o número de buffers de indicador.

DLLs são carregadas imediatamente após o carregamento de um Expert Advisor (ou qualquer outro programa MQL5).

Verificação das condições lógicas é reduzida.

Quando os limites de um matriz forem ultrapassados, o desempenho em curso é finalizado (criticamente - com a saída de um erro).

Originários de operadores em C++.

A linguagem oferece o tipo de conversão implícita (mesmo de string para um número).

As variáveis locais não são inicializados automaticamente (exceto para strings).

Matrizes de local comum são excluídas automaticamente.

Funções Especiais init, start e deinit

A linguagem MQL4 contém apenas estas três funções pré-definidas que são usadas no indicador, script ou Expert Advisor (não contando a inclusão dos arquivos *.mqh e dos arquivos de biblioteca). Em MQL5 não existem estas funções, mas foram criadas funções análogas. A tabela mostra a correspondência aproximada das funções.

MQL4 MQL5 init OnInit start OnStart deinit OnDeinit

Funções OnInit e OnDeinit desempenham o mesmo papel que as funções init e deinit em MQL4 - elas são projetadas para encontrar o código, que será realizado durante a inicialização e finalização dos programas MQL5. Você pode simplesmente renomear estas funções em conformidade, ou deixá-las como estão, mas deve adicionar chamadas dessas funções em lugares correspondentes.

Exemplo:

void OnInit()

{

//--- Função nomeada durante a inicialização

init();

}

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- Função nomeada durante a desinicialização

deinit();

//---

}

A função start é substituída por OnStart apenas em scripts. Em Expert Advisors e indicadores será renomeado para OnTick e OnCalculate, respectivamente. O código que está para ser executado durante a operação do programa MQL5 será centrado nestas três funções:

programa mql5 principal função script OnStart indicador OnCalculate Expert Advisor OnTick

Se o código do indicador ou script não contém a função principal, ou o nome da função é diferente, esta função não será executada. Isso significa que se o código fonte de um script não contém OnStart, esse código será compilado como um Expert Advisor.

Se um código de indicador não contém a função OnCalculate, a compilação deste indicador será impossível.

Variáveis Predefinidas

Em MQL5 não existem as variáveis pré-definidas como Ask, Bid, Bars. As variáveis de Point e Digits têm uma grafia ligeiramente diferente:

MQL4 MQL5 Digits _Digits Point _Point _LastError _Period _Symbol _StopFlag _UninitReason

Acesso as Timeseries

Em MQL5 não existem as timeseries predefinidas como Open[], High[], Low[], Close[], Volume[] e Time[]. A profundidade necessária de uma timeseries agora pode ser definida através das funções correspondentes para acessar as timeseries.

Expert Advisors

Expert Advisors em MQL5 não requerem a presença obrigatória de funções que manipulam os eventos de recebimento de um novo tick - OnTick, com é realizado em MQL4 (a função de arranque em MQL4 é executado quando um novo tick é recebido). Em MQL5, os Expert Advisors podem conter funções pré-definidas do manipulador de vários tipos de eventos:

OnTick — recebimento de um novo tick;

OnTimer — evento de timer;

OnTrade - evento de trade;

OnChartEvent — eventos de entrada do teclado e mouse, eventos de um objeto gráfico em movimento, evento de edição de texto completo na entrada da etiqueta do objeto LabelEdit;

OnBookEvent — evento do status de mudança da Profundidade do Mercado.

Indicadores Customizados

Em MQL4, o número de buffers de indicador é limitado e não pode ultrapassar a 8. Em MQL5 não existem estas limitações, mas deve ser lembrado que cada buffer de indicador requer a alocação de uma certa parte da memória para a sua localização no terminal, por isto esta nova possibilidade não deve ser utilizada abusivamente.

MQL4 oferece apenas 6 tipos de plotagem de indicadores personalizados, enquanto MQL5 agora oferece 18 estilos de desenho. Os nomes dos tipos de desenho não mudaram, mas a ideologia da representação gráfica dos indicadores mudou significativamente.

A direção da indexação nos buffers de indicador também é diferente. Por padrão, em MQL5 todos os buffers de indicador tem o comportamento de matrizes comuns, ou seja, o elemento 0 (zero) indexado é o mais antigo no histórico e, como os índices aumentam, passamos dos dados mais antigos para os mais recentes.

A única função para trabalhar com indicadores personalizados que foi preservado da linguagem MQL4 é a função SetIndexBuffer, mas para ser utilizada; agora deve ser especificado o tipo de dado a ser armazenado em um matriz, ligada ao buffer do indicador.

As propriedades de indicadores personalizados também foram modificadas e ampliadas. Novas funções para acesso a timeseries foram adicionadas, de modo que o algoritmo de cálculo total deve ser reexaminado.

Graphical Objects

O número de objetos gráficos em MQL5 foi aumentado significativamente. Além disso, objetos gráficos agora são posicionados no gráfico com a precisão de um segundo em qualquer período de tempo - agora objetos de pontos de ancoragem não são arredondados para o tempo de abertura da barra de preço no gráfico em curso.

Agora para Setas, Textos e Objetos de Etiqueta você pode especificar métodos de vinculação, e para a Etiqueta, Botão, Gráfico, Etiqueta Bitmap e Editar, os objetos podem ser configurados no canto do gráfico onde um objeto está ligado.