ChartIndicatorName

Retorna o nome abreviado do indicador mediante o número na lista de indicadores da janela do gráfico especificado.

string ChartIndicatorName(

long chart_id,

int sub_window

int index

);

Parâmetros

chart_id

[in] ID Gráfico. 0 (zero) indica a sub-janela gráfico principal.

sub_window

[in] Número de sub-janela do gráfico. 0 (zero) indica o sub-janela gráfico principal.

index

[in] índice do indicador na lista de indicadores. A numeração de indicadores começam com zero, ou seja, o primeiro indicador da lista tem o índice 0. Para obter o código do último erro, você também pode usar a função ChartIndicatorsTotal().

Valor retornado

O nome abreviado do indicador que é definido na propriedade INDICATOR_SHORTNAME com a função IndicatorSetString(). Para obter detalhes do erro use a função GetLastError().

Observação

Não confundir o nome abreviado do indicador e o nome do arquivo que é especificado ao criar um indicador usando as funções iCustom() e IndicatorCreate(). Se o nome abreviado de um indicador não é definido de forma explicita, o nome do arquivo contendo o código-fonte do indicador será especificado durante a compilação.

Nome abreviado do indicador deve ser formado corretamente. a propriedade INDICATOR_SHORTNAME será escrita usando a funçãoIndicatorSetString(). Sé recomendado que o nome abreviado deve conter valores de todos os parâmetros de entrada do indicador, porque, como o indicador excluído do gráfico pela função ChartIndicatorDelete(), ele é identificado pelo nome abreviado.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- obtemos o identificador do gráfico atual e o número de suas subjanelas, incluindo a janela principal

long chart_id = ChartID();

int wnd_total= (int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);



//--- percorremos todas as janelas do gráfico atual

for(int w=0; w<wnd_total; w++)

{

//--- obtemos o número de indicadores anexados à janela do gráfico especificada mediante o índice do laço

int ind_total=ChartIndicatorsTotal(chart_id, w);



//--- imprimimos o título da janela do gráfico selecionado

PrintFormat("Chart window %d indicators: ", w);



//--- obtemos todos os nomes dos indicadores anexados à janela selecionada no laço e os grava na variável

string ind_names="";

for(int i=0; i<ind_total; i++)

{

ind_names+=" "+ChartIndicatorName(chart_id, w, i)+(i<ind_total-1 ? "

": "");

}

//--- imprimimos no log a lista de nomes de todos os indicadores anexados à janela de gráfico especificada

Print(ind_names);

}

/*

Resultado:

Chart window 0 indicators:

AMA(9,2,30)

SAR(0.02,0.20)

Fractals

Chart window 1 indicators:

RSI(14)

AMA(9,2,30)

Chart window 2 indicators:

MFI(14)

*/

}

Também Veja

ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorDelete(), ChartIndicatorsTotal(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString()