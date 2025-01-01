- ChartApplyTemplate
ChartIndicatorName
Retorna o nome abreviado do indicador mediante o número na lista de indicadores da janela do gráfico especificado.
|
string ChartIndicatorName(
Parâmetros
chart_id
[in] ID Gráfico. 0 (zero) indica a sub-janela gráfico principal.
sub_window
[in] Número de sub-janela do gráfico. 0 (zero) indica o sub-janela gráfico principal.
index
[in] índice do indicador na lista de indicadores. A numeração de indicadores começam com zero, ou seja, o primeiro indicador da lista tem o índice 0. Para obter o código do último erro, você também pode usar a função ChartIndicatorsTotal().
Valor retornado
O nome abreviado do indicador que é definido na propriedade INDICATOR_SHORTNAME com a função IndicatorSetString(). Para obter detalhes do erro use a função GetLastError().
Observação
Não confundir o nome abreviado do indicador e o nome do arquivo que é especificado ao criar um indicador usando as funções iCustom() e IndicatorCreate(). Se o nome abreviado de um indicador não é definido de forma explicita, o nome do arquivo contendo o código-fonte do indicador será especificado durante a compilação.
Nome abreviado do indicador deve ser formado corretamente. a propriedade INDICATOR_SHORTNAME será escrita usando a funçãoIndicatorSetString(). Sé recomendado que o nome abreviado deve conter valores de todos os parâmetros de entrada do indicador, porque, como o indicador excluído do gráfico pela função ChartIndicatorDelete(), ele é identificado pelo nome abreviado.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
