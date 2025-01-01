CryptEncode

Transforma os dados do array com o método especificado.

int CryptEncode(

ENUM_CRYPT_METHOD method,

const uchar& data[],

const uchar& key[],

uchar& result[]

);

Parâmetros

método

[in] Método de transformação de dados. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_CRYPT_METHOD.

data[]

[in] Array fonte.

key[]

[in] Key array.

result[]

[out] Array de destino.

Valor retornado

Quantidade de bytes no array de destino ou 0 em caso de erro. Para obter informações sobre o erro chame a função GetLastError().

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| ArrayToHex |

//+------------------------------------------------------------------+

string ArrayToHex(uchar &arr[],int count=-1)

{

string res="";

//--- verificar

if(count<0 || count>ArraySize(arr))

count=ArraySize(arr);

//--- transformar em HEX string

for(int i=0; i<count; i++)

res+=StringFormat("%.2X",arr[i]);

//---

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de início do programa script |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string text="A rápida raposa marrom salta sobre o cão preguiçoso";

string keystr="ABCDEFG";

uchar src[],dst[],key[];

//--- preparar key

StringToCharArray(keystr,key);

//--- copiar texto do array fonte src[]

StringToCharArray(text,src);

//--- imprimir dados iniciais

PrintFormat("Initial data: size=%d, string='%s'",ArraySize(src),CharArrayToString(src));

//--- encriptar src[] com a key DES 56-bit em key[]

int res=CryptEncode(CRYPT_DES,src,key,dst);

//--- verificar erro

if(res>0)

{

//--- imprimir dados encriptados

PrintFormat("Encoded data: size=%d %s",res,ArrayToHex(dst));

//--- decodificar dst[] para src[]

res=CryptDecode(CRYPT_DES,dst,key,src);

//--- verificar erro

if(res>0)

{

//--- imprimir dados decodificados

PrintFormat("Decoded data: size=%d, string='%s'",ArraySize(src),CharArrayToString(src));

}

else

Print("Erro no CryptDecode. Error code=",GetLastError());

}

else

Print("Erro no CryptEncode. Error code=",GetLastError());

}

Veja também

Funções do array, CryptDecode()