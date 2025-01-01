- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartIndicatorGet
Retorna o manuseio do indicador com nome abreviado especificado na janela do gráfico especificado.
int ChartIndicatorGet(
Parâmetros
chart_id
[in] ID Gráfico. Significa o gráfico atual.
sub_window
[in] O numero da sub-janela do gráfico. 0 (zero) significa a principal janela do gráfico.
const indicator_shortname
[in] O nome abreviado do indicador que é definido na propriedade INDICATOR_SHORTNAME será escrita usando a função IndicatorSetString(). Para obter o nome abreviado de um indicador usar a função ChartIndicatorName().
Valor do Retorno
A função retorna bem sucedida, caso contrário retorna INVALID_HANDLE. Para obter informações sobre o erro, chame a função GetLastError().
Observação
O handle do indicador obtido com ajuda da função ChartIndicatorGet() aumenta o contador interno de uso desse indicador. O sistema de execução do terminal mantém carregados todos os indicadores cujo contador é maior que zero. Por isso, um handle de indicador desnecessário deve ser imediata e explicitamente liberado com ajuda de IndicatorRelease() no mesmo programa que o recebe, conforme mostrado no exemplo abaixo. Caso contrário, será impossível encontrar o identificador "abandonado" e liberá-lo corretamente desde outro programa.
Ao criar um indicador, tenha cuidado para formar sua abreviação, o que está escrito na propriedade INDICATOR_SHORTNAME usando a função IndicatorSetString(). É recomendado que o nome abreviado deve conter valores de todos os parâmetros de entrada do indicador, porque sendo o indicador excluído do gráfico pela função ChartIndicatorGet() ele é identificado pelo nome abreviado.
Outra forma de identificar o indicador é obtendo uma lista de seus parâmetros para um manipulador, usando a função IndicatorParameters() e, em seguida, analisar os valores obtidos.
Exemplo:
//+------------------------------------------------------------------+
Também Veja
ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorName(), ChartIndicatorsTotal(), IndicatorParameters()