StringToShortArray

A função copia símbolo a símbolo uma string em um lugar especificado de um array de tipo ushort. Retorna o número de elementos copiados.

int StringToShortArray(

string text_string,

ushort& array[],

int start=0,

int count=-1

);

Parâmetros

text_string

[in] String para copiar

array[]

[out] Array de tipo ushort (análogo ao tipo wchar_t).

start=0

[in] Posição, a partir da qual a cópia começa. Default - 0.

count=-1

[in] Número de elemento do array para copiar. Define o comprimento de uma string resultante. Valor padrão é -1, que significa copiar até o final do array, ou até o terminador 0. O terminador 0 será copiado para o array destino, neste caso o tamanho de um array dinâmico pode ser aumentado se necessário para o tamanho da string. Se o tamanho do array inicializado não é especificado, ele é determinado pelo compilador, baseado no tamanho da seqüência de inicialização.

Valor do Retorno

Número de elementos copiados.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- string with chars to convert

string text = "Chars: ❤♫☎✈✣☏☀✉☆☁♕♠®✧❆♣ ";

ushort short_array[];

//--- na string de entrada encontramos a posição do caractere ":" e extraímos a substring a partir do próximo caractere

int pos=StringFind(text, ":");

string str=(pos<0 ? text : StringSubstr(text, pos+1));

//--- removemos -da esquerda e da direita da string resultante- os caracteres de retorno de carro, espaços e caracteres de tabulação

StringTrimLeft(str);

StringTrimRight(str);

//--- copiamos a string recebida em um array ushort e imprimimos o array recebido no log

int copied=StringToShortArray(str, short_array);

PrintFormat("String of characters length: %u

"

"Number of characters copied (with terminal 0): %d

"

"Array of chars for the string '%s':",

StringLen(str), copied, str);

ArrayPrint(short_array, 0, " | ");

/*

resultado:

String of characters length: 16

Number of characters copied (with terminal 0): 17

Array of chars for the string '❤♫☎✈✣☏☀✉☆☁♕♠®✧❆♣':

10084 | 9835 | 9742 | 9992 | 10019 | 9743 | 9728 | 9993 | 9734 | 9729 | 9813 | 9824 | 174 | 10023 | 10054 | 9827 | 0

*/

}

Também Veja

ShortArrayToString, StringToCharArray, Uso de um Código de Página (Codepage)