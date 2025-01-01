ArrayRemove

Remove o número especificado de elementos da matriz, iniciando no índice especificado.

bool ArrayRemove(

void& array[],

uint start,

uint count=WHOLE_ARRAY

);

Parâmetros

array[]

[in][out] Matriz.

start

[in] Índice a partir do qual são excluídos os elementos da matriz.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Número de elementos para excluir. O valor WHOLE_ARRAY indica a remoção de todos os elemento, do índice especificado até o final da matriz.

Valor retornado

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false. Para obter informações de erro, chame a função GetLastError(). Possíveis erros:

5052 — ERR_SMALL_ARRAY (o valor start é muito grande),

5056 — ERR_SERIES_ARRAY (a matriz não pode ser alterada, buffer de indicador),

4003 — ERR_INVALID_PARAMETER (o valor count é muito grande),

4005 - ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS (matriz de tamanho fixo que contém objetos complexos com um destruidor),

4006 - ERR_INVALID_ARRAY (matriz de tamanho fixo que contém objetos de estruturas ou de classes com destruidores).

Observação

Se a função é usada para uma matriz de tamanho fixo, o tamanho da matriz em si não muda: neste caso, a cauda remanescente é fisicamente copiada para a posição start. Para um entendimento preciso de como funciona a função, veja o exemplo abaixo. Cópia física significa que os objetos copiados não são criados chamando o construtor ou o operador de cópia, mas, sim, simplesmente copiando a representação binária do objeto. É por esse motivo que é proibido aplicar a função ArrayRemove() à uma matriz de tamanho fixo contendo objetos com um destruidor (é ativado ERR_INVALID_ARRAY ou ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS) Como ao remover tal objeto, o destruidor deve ser chamado duas vezes - para o objeto inicial e para sua cópia.

É impossível excluir elementos de matrizes dinâmicas, atribuídas como buffers de indicador, através da função SetIndexBuffer(), isso resultará no erro ERR_SERIES_ARRAY. Para buffers de indicador, todas as operações de redimensionamento são executadas pelo subsistema em execução do terminal.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- declara uma matriz de tamanho fixo e preenche com valores

int array[10];

for(int i=0;i<10;i++)

{

array[i]=i;

}

//--- mostra uma matriz antes de remover elementos

Print("Antes de chamar a ArrayRemove()");

ArrayPrint(array);

//--- remove 2 elementos da matriz e mostra a nova composição

ArrayRemove(array,4,2);

Print("Depois de chamar a ArrayRemove()");

ArrayPrint(array);

/*

Resultado da execução:

Antes de chamar a ArrayRemove()

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Depois de chamar a ArrayRemove()

0 1 2 3 6 7 8 9 8 9

*/

Veja também

ArrayInsert, ArrayCopy, ArrayResize, ArrayFree