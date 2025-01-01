void OnStart()

{

//--- definimos uma string de origem com seis espaços no lado esquerdo da string

string text=" All spaces on the left will be removed from this string";

//--- exibimos no log a string de origem

PrintFormat("Source line:

'%s'", text);

//--- excluímos todos os espaços à esquerda e enviamos o número de símbolos excluídos e a string resultante para o log

int num=StringTrimLeft(text);

PrintFormat("The StringTrimLeft() function removed %d chars from the left side. Now the line looks like this:

'%s'", num, text);



/*

Resultado

Source line:

' All spaces on the left will be removed from this string'

The StringTrimLeft() function removed 6 chars from the left side. Now the line looks like this:

'All spaces on the left will be removed from this string'

*/

}