A função remove caracteres de quebra de linha, espaços e tabs na parte esquerda da string até o primeiro símbolo significativo. A string é modificada no lugar.
int StringTrimLeft(
Parâmetros
string_var
[in][out] String que será cortada a partir da esquerda.
Valor do Retorno
Retorna o número de símbolos removidos.
Exemplo:
void OnStart()
