Lê um quadro e move o ponteiro para o próximo. Existem duas variantes da função.

1. Chamando para receber um valor numérico

bool  FrameNext(
   ulong&   pass,      // O número de uma passagem na otimização, durante o qual o quadro foi adicionado
   string&  name,      // Nome público/etiqueta
   long&    id,        // ID pública
   double&  value      // Valor
   );

2. Chamando para receber todos os dados de um quadro

bool  FrameNext(
   ulong&   pass,      // O número de uma passagem na otimização, durante o qual o quadro foi adicionado
   string&  name,      // Nome público/etiqueta
   long&    id,        // ID pública
   double&  value,     // Valor
   void&    data[]     // Array de qualquer tipo
   );

Parâmetros

pass

[out]  O número de um passe durante a otimização do testador de estratégia.

name

[out]  O nome do identificador.

id

[out]  O valor do identificador.

value

[out]  Um valor numérico único.

data

[out]  Uma array de qualquer tipo.

Valor do Retorno

Retorna true se bem sucedido, caso contrário false. Para obter informações sobre o erro, chamar a função GetLastError().

Observação

Na segunda versão da chamada, você deve manipular corretamente os dados recebidos no array data[].