FrameNext

Lê um quadro e move o ponteiro para o próximo. Existem duas variantes da função.

1. Chamando para receber um valor numérico

bool FrameNext(

ulong& pass,

string& name,

long& id,

double& value

);

2. Chamando para receber todos os dados de um quadro

bool FrameNext(

ulong& pass,

string& name,

long& id,

double& value,

void& data[]

);

Parâmetros

pass

[out] O número de um passe durante a otimização do testador de estratégia.

name

[out] O nome do identificador.

id

[out] O valor do identificador.

value

[out] Um valor numérico único.

data

[out] Uma array de qualquer tipo.

Valor do Retorno

Retorna true se bem sucedido, caso contrário false. Para obter informações sobre o erro, chamar a função GetLastError().

Observação

Na segunda versão da chamada, você deve manipular corretamente os dados recebidos no array data[].