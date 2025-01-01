FrameNext
Lê um quadro e move o ponteiro para o próximo. Existem duas variantes da função.
1. Chamando para receber um valor numérico
bool FrameNext(
2. Chamando para receber todos os dados de um quadro
bool FrameNext(
Parâmetros
pass
[out] O número de um passe durante a otimização do testador de estratégia.
name
[out] O nome do identificador.
id
[out] O valor do identificador.
value
[out] Um valor numérico único.
data
[out] Uma array de qualquer tipo.
Valor do Retorno
Retorna true se bem sucedido, caso contrário false. Para obter informações sobre o erro, chamar a função GetLastError().
Observação
Na segunda versão da chamada, você deve manipular corretamente os dados recebidos no array data[].