SignalUnsubscribe
Cancela a assinatura para copiar o sinal de negociação
bool SignalUnsubscribe();
valor de retorno
Retorna true, se a cancelação da assinatura do sinal de negociação for bem-sucedida, caso contrário, retorna false. false. Para mais informações sobre o GetLastError().