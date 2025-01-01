DocumentaçãoSeções
Cancela a assinatura para copiar o sinal de negociação

bool  SignalUnsubscribe();

valor de retorno

Retorna true, se a cancelação da assinatura do sinal de negociação for bem-sucedida, caso contrário, retorna false. false. Para mais informações sobre o GetLastError().