Retorna o valor de uma propriedade correspondente de um programa mql5 em execução.

string  MQLInfoString(
   int  property_id      // Identificador de uma propriedade
   );

Parâmetros

property_id

[in] Identificador de uma propriedade. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_MQL_INFO_STRING.

Valor de Retorno

Valor de tipo string.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtemos os dados do programa em execução
   string name = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME);  // nome do programa MQL5 em execução
   string path = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_PATH);  // caminho para esse programa em execução
   
//--- enviamos os dados obtidos para o log
   PrintFormat("Name of the running MQL program: '%s'\nPath of the running MQL program: %s"namepath);
   /*
   resultado:
   Name of the running MQL program: 'MQLInfoString'
   Path of the running MQL programE:\MetaQuotes\MetaTrader 5\MQL5\Scripts\MQLInfoString.ex5
   */
  }