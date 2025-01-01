MQLInfoString

Retorna o valor de uma propriedade correspondente de um programa mql5 em execução.

string MQLInfoString(

int property_id

);

Parâmetros

property_id

[in] Identificador de uma propriedade. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_MQL_INFO_STRING.

Valor de Retorno

Valor de tipo string.

Exemplo: