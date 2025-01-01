- GetLastError
MQLInfoString
Retorna o valor de uma propriedade correspondente de um programa mql5 em execução.
string MQLInfoString(
Parâmetros
property_id
[in] Identificador de uma propriedade. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_MQL_INFO_STRING.
Valor de Retorno
Valor de tipo string.
Exemplo:
//+------------------------------------------------------------------+