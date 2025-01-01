- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
ShortArrayToString
Copia parte de um array em uma string retornada.
|
string ShortArrayToString(
Parâmetros
array[]
[in] Array de tipo ushort (análogo ao tipo wchar_t).
start=0
[in] Posição, a partir da qual a cópia começa, Default - 0.
count=-1
[in] Número de elemento do array para copiar. Define o comprimento de uma string resultante. Valor padrão é -1, que significa copiar até o fim do array, ou até o terminador 0.
Valor do Retorno
String.
Exemplo:
|
#define ROW_SIZE 16
