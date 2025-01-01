Ponteiros de Objeto

Em MQL5, é possível criar dinamicamente objetos de tipo complexo. Isso é feito usando o operador new, que retorna um identificador para o objeto criado. O descritor tem um tamanho de 8 bytes. Sintaticamente, os descritores de objetos em MQL5 são semelhantes a ponteiros em C++.

Exemplo:

MyObject* hobject= new MyObject();

Ao contrário do C++, a variável hobject do exemplo acima não é um ponteiro para a memória, senão um descritor para um objeto. Além disso, na linguagem MQL5, todos os objetos nos parâmetros da função devem ser passados por referência. Exemplos de passagem de objetos como parâmetro de função:

class Foo

{

public:

string m_name;

int m_id;

static int s_counter;

//--- construtores e destruidores

Foo(void){Setup("noname");};

Foo(string name){Setup(name);};

~Foo(void){};

//--- inicializamos o objeto Foo

void Setup(string name)

{

m_name=name;

s_counter++;

m_id=s_counter;

}

};

int Foo::s_counter=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- declaramos o objeto como uma variável com criação automática

Foo foo1;

//--- variante de passagem de objeto por referência

PrintObject(foo1);



//--- declaramos um ponteiro para um objeto e o criamos usando o operador 'new'

Foo *foo2=new Foo("foo2");

//--- variante de passagem de um ponteiro para um objeto por referência

PrintObject(foo2); // o ponteiro para o objeto é convertido automaticamente pelo compilador



//--- declaramos um array de objetos Foo

Foo foo_objects[5];

//--- variante de passagem de array de objetos

PrintObjectsArray(foo_objects); // função separada para passagem de array de objetos



//--- declaramos um array de ponteiros para objetos do tipo Foo

Foo *foo_pointers[5];

for(int i=0;i<5;i++)

foo_pointers[i]=new Foo("foo_pointer");

//--- variante de passagem de array de ponteiros

PrintPointersArray(foo_pointers); // função separada para passagem de array de ponteiros



//--- antes de concluir o trabalho, sempre devemos excluir os objetos criados como ponteiros

delete(foo2);

//--- removemos o array de ponteiros

int size=ArraySize(foo_pointers);

for(int i=0;i<5;i++)

delete(foo_pointers[i]);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Os objetos são sempre passados por referência |

//+------------------------------------------------------------------+

void PrintObject(Foo &object)

{

Print(__FUNCTION__,": ",object.m_id," Object name=",object.m_name);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Passagem de um array de objetos |

//+------------------------------------------------------------------+

void PrintObjectsArray(Foo &objects[])

{

int size=ArraySize(objects);

for(int i=0;i<size;i++)

PrintObject(objects[i]);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Passagem de array de ponteiros para um objeto |

//+------------------------------------------------------------------+

void PrintPointersArray(Foo* &objects[])

{

int size=ArraySize(objects);

for(int i=0;i<size;i++)

PrintObject(objects[i]);

}

//+------------------------------------------------------------------+

Verificação do ponteiro antes de seu uso

A tentativa de acesso a um ponteiro inválido causa o encerramento crítico do programa. Para verificar o ponteiro antes de usá-lo, usamos a função CheckPointer. O ponteiro pode ser inválido quando:

o ponteiro é NULL

o objeto foi destruído usando o operador delete

Esta função pode ser usada como verificação de ponteiro. Um valor diferente de zero garante que os dados possam ser acessados com base nesse ponteiro.

class CMyObject

{

protected:

double m_value;

public:

CMyObject(void);

CMyObject(double value) {m_value=value;};

~CMyObject(void){};

//---

double Value(void) {return(m_value);}

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- criamos um objeto não inicializado

CMyObject *pointer;

if(CheckPointer(pointer)==POINTER_INVALID)

Print("1. pointer is ", EnumToString(CheckPointer(pointer)));

else

Print("1. pointer.Value()=", pointer.Value());



//--- inicializamos o ponteiro

pointer=new CMyObject(M_PI);

if(CheckPointer(pointer)==POINTER_INVALID)

Print("2. pointer is ", EnumToString(CheckPointer(pointer)));

else

Print("2. pointer.Value()=", pointer.Value());



//--- excluimos o objeto

delete(pointer);

if(CheckPointer(pointer)==POINTER_INVALID)

Print("3. pointer is ", EnumToString(CheckPointer(pointer)));

else

Print("3. pointer.Value()=", pointer.Value());

}

/*

1. pointer is POINTER_INVALID

2. pointer.Value()=3.141592653589793

3. pointer is POINTER_INVALID

*/

Para verificação rápida do ponteiro, você também pode usar o operador "!" (LNOT) que testa sua validade por meio de uma chamada de função implícita CheckPointer. Isso permite que você escreva o código de forma mais concisa e clara. Veja como seriam as verificações do exemplo anterior:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- criamos um objeto não inicializado

CMyObject *pointer;

if(!pointer)

Print("1. pointer is ", EnumToString(CheckPointer(pointer)));

else

Print("1. pointer.Value()=", pointer.Value());



//--- inicializamos o ponteiro

pointer=new CMyObject(M_PI);

if(!pointer)

Print("2. pointer is ", EnumToString(CheckPointer(pointer)));

else

Print("2. pointer.Value()=", pointer.Value());



//--- excluimos o objeto

delete(pointer);

if(!pointer)

Print("3. pointer is ", EnumToString(CheckPointer(pointer)));

else

Print("3. pointer.Value()=", pointer.Value());

}

/*

1. pointer is POINTER_INVALID

2. pointer.Value()=3.141592653589793

3. pointer is POINTER_INVALID

*/

Para uma verificação rápida de NULL, use o operador "==". Por exemplo: ptr==NULL ou ptr!=NULL.

Também Veja

Variáveis, Inicialização de Variáveis, Visibilidade Escopo e Tempo de Vida de Variáveis, Criando e Excluindo Objetos