PrintFormat

Formata e entra conjuntos de símbolos e valores no log do Expert Advisor em concordância com um formato predefinido.

void PrintFormat(

string format_string,

...

);

Parâmetros

format_string

[in] A string de formato consiste de símbolos simples, e se a string de formato é seguido por argumentos, ela também contém especificações de formato.

...

[in] Quaisquer valores de tipos simples separados por vírgula. Número total de parâmetros não pode exceder A 64, incluindo a string de formato.

Valor do Retorno

String.

Observação

A função Printformat() não funciona no durante a otimização no Testador de Estratégias.

O número, ordem e tipo dos parâmetros devem corresponder exatamente com o conjunto de qualificadores, caso contrário, o resultado do print é indefinido. Ao invés de PrintFormat(), você pode usar printf().

Se a string de formato for seguida por parâmetros, esta string deve conter especificações de formato que denotem o formato de saída destes parâmetros. Especificações de formato sempre começam com o sinal de percentual (%).

Uma string de formato é lida da esquerda para direita. Quando a primeira especificação de formato é encontrada (se houver alguma), o valor do primeiro parâmetro após a string de formato é transformado e impresso de acordo com a especificação predefinida. A segunda especificação de formato chama a transformação e impressão do segundo parâmetro, e assim por diante até a string de formato acabe.

A especificação de formato tem a seguinte forma:

%[flags][largura][.precisão][{h | l | ll | I32 | I64}]tipo

Cada campo da especificação de formato é tanto um símbolo simples, como um número denotando uma opção de formato simples. A especificação de formato mais simples contém somente o sinal de percentagem (%) e um símbolo definindo o tipo do parâmetro de saída (por exemplo, %s). Se você precisar imprimir o sinal de percentual na string de formato, use o especificação de formato %%.

flags

Flag Descrição Comportamento Default — (menos) Justificação a esquerda dentro da largura (width) predefinida Justificação a direita + (mais) Imprime o sinal + ou - de valores de tipos com sinal O sinal somente é mostrada se o valor for negativo 0 (zero) Zeros são adicionados antes de um valor impresso com a largura predefinida. Se o flag 0 for especificado com um formato inteiro (i, u, x, X, o, d) e a especificação de precisão for definida (por exemplo, %04.d), então 0 é ignorado. Nada é adicionado espaço Um espaço é exibido antes de um valor impresso, se ele for um valor com sinal e positivo Espaços não são inseridos # Se usado em conjunto com o formato o, x ou X, então antes do valor de saída 0, 0x ou 0X é adicionado respectivamente. Nada é adicionado Se usado em conjunto com o formato e, E, a ou A, o valor é sempre mostrado com um ponto decimal. Ponto decimal é mostrado somente se houver um parte fracionária não-zero. Se usado em conjunto com o formato g ou G, o flag define a presença de um ponto decimal no valor de saída e evita o truncamento de zeros à esquerda. O flag # é ignorado quando usado em conjunto com formatos c, d, i, u, s. Ponto decimal é mostrado somente se houver um parte fracionária não-zero. Zeros à esquerda são cortados.

Um número decimal não negativo que define o número mínimo de símbolos de saída do valor formatado. Se o número de saída de símbolos é menor do que a largura especificada, o correspondente número de espaços é adicionado a partir da esquerda ou direita, dependendo do alinhamento (flag -). Se houver o flag zero (0), o número correspondente de zeros é adicionado antes do valor de saída. Se o número de saída de símbolos de saída é maior do que a largura especificada, o valor de saída não é cortado.

Se um asterisco (*) for especificado como width, um valor de tipo int deve ser indicado no lugar correspondente da lista de parâmetros passados. Ele será usado para especificar a largura do valor de saída.

Um número decimal não negativo que define a precisão de saída - número de dígitos após o ponto decimal. Como diferença da especificação de largura, a especificação de precisão pode truncar a parte fracionário com ou sem arredondamento.

O uso da especificação de precisão é diferente para tipos de formato diferentes.

Tipos Descrição Comportamento Default a, A Especificação de precisão define o número de dígitos após o ponto decimal. Precisão padrão — 6. c, C Não usado d, i, u, o, x, X Define o número mínimo de dígitos de saída. Se o número de dígitos em um parâmetro correspondente for menor que esta precisão, zeros são adicionados a esquerda do valor de saída. O valor de saída não é cortado, se o número de dígitos de saída é maior do que a precisão apurada. Precisão padrão — 1. e, E, f Define o número de dígitos de saída após o ponto decimal. O último dígito é arredondado. Precisão padrão — 6. Se a definição de precisão for 0 ou a parte decimal estiver ausente, o ponto decimal não é exibido. g, G Define o número máximo de números significativos. 6 números significativos são impressos. s Define o número de saída dos símbolos de uma string. Se o comprimento da string excede ao apurado, a string e cortada. Toda a string é a saída.

PrintFormat("1. %s", _Symbol);

PrintFormat("2. %.3s", _Symbol);

int length=4;

PrintFormat("3. %.*s", length, _Symbol);

/*

1. EURUSD

2. EUR

3. EURU

/

h | l | ll | I32 | I64

Especificação de tamanhos dos dados, passados como parâmetro.

Tipo de Parâmetro Prefixo Usado Especificador Conjunto de Tipo int l (letra minúscula L) d, i, o, x, or X uint l (letra minúscula L) o, u, x, or X long ll (duas letras minúsculas L) d, i, o, x, or X short h d, i, o, x, or X ushort h o, u, x, or X int I32 d, i, o, x, or X uint I32 o, u, x, or X long I64 d, i, o, x, or X ulong I64 o, u, x, or X

Especificador de tipo é o único campo obrigatório para a saída formatada.

Símbolo Tipo Formato de Saída c int Símbolo de tipo short (Unicode) C int Símbolo de tipo char (ANSI) d int Inteiro decimal com sinal i int Inteiro decimal com sinal o int Inteiro octal sem sinal u int Inteiro decimal sem sinal x int Inteiro hexadecimal sem sinal, usando "abcdef" X int Inteiro hexadecimal sem sinal, usando "ABCDEF" e double Um valor real no formato [-] d.dddde[sinal] ddd, onde d - um dígito decimal, dddd - um ou mais dígitos decimais, ddd - um número de três dígitos que determina o tamanho do exponente, sinal - mais ou menos E double Semelhando ao formato de e, exceto que o sinal do expoente é impresso em letra maiúscula (E ao invés de e) f double Um valor real no format [-] dddd.dddd, onde dddd - um ou mais dígitos decimais. Número de dígitos exibidos depois do ponto decimal depende do tamanho do valor do número. Número de dígitos após o ponto decimal depende da precisão requerida. g double Uma saída de valor real no formato f ou edepende de qual saída é mais compacta. G double Uma saída de valor real no formato F ou Edepende de qual saída é mais compacta. a double Um número real no formato [−]0xh.hhhh p±dd, onde h.hhhh — mantissa na forma de dígitos hexadecimais, usando "abcdef", dd - Um ou mais dígitos de expoente. Número de posições decimais é determinado pela especificação de precisão A double Um número real no formato [−]0xh.hhhh p±dd, onde h.hhhh — mantissa na forma de dígitos hexadecimais, usando "abcdef", dd - Um ou mais dígitos de expoente. Número de posições decimais é determinado pela especificação de precisão s string Saída da string

Ao invés de PrintFormat(), você pode usar printf().

Exemplo:

void OnStart()

{

//--- trade server name

string server=AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER);

//--- account number

int login=(int)AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN);

//--- long value output

long leverage=AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE);

PrintFormat("%s %d: leverage = 1:%I64d",

server,login,leverage);

//--- account currency

string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);

//--- double value output with 2 digits after the decimal point

double equity=AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);

PrintFormat("%s %d: account equity = %.2f %s",

server,login,equity,currency);

//--- double value output with mandatory output of the +/- sign

double profit=AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT);

PrintFormat("%s %d: current result for open positions = %+.2f %s",

server,login,profit,currency);

//--- double value output with variable number of digits after the decimal point

double point_value=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT);

string format_string=StringFormat("%%s: point value = %%.%df",_Digits);

PrintFormat(format_string,_Symbol,point_value);

//--- int value output

int spread=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SPREAD);

PrintFormat("%s: current spread in points = %d ",

_Symbol,spread);

//--- double value output in the scientific (floating point) format with 17 meaningful digits after the decimal point

PrintFormat("DBL_MAX = %.17e",DBL_MAX);

//--- double value output in the scientific (floating point) format with 17 meaningful digits after the decimal point

PrintFormat("EMPTY_VALUE = %.17e",EMPTY_VALUE);

//--- output using PrintFormat() with default accuracy

PrintFormat("PrintFormat(EMPTY_VALUE) = %e",EMPTY_VALUE);

//--- simple output using Print()

Print("Print(EMPTY_VALUE) = ",EMPTY_VALUE);

/* execution result

MetaQuotes-Demo 1889998: leverage = 1:100

MetaQuotes-Demo 1889998: account equity = 22139.86 USD

MetaQuotes-Demo 1889998: current result for open positions = +174.00 USD

EURUSD: point value = 0.00001

EURUSD: current spread in points = 12

DBL_MAX = 1.79769313486231570e+308

EMPTY_VALUE = 1.79769313486231570e+308

PrintFormat(EMPTY_VALUE) = 1.797693e+308

Print(EMPTY_VALUE) = 1.797693134862316e+308

*/

}

Também Veja

StringFormat, DoubleToString, Tipos reais (double, float)