PrintFormat
Formata e entra conjuntos de símbolos e valores no log do Expert Advisor em concordância com um formato predefinido.
|
void PrintFormat(
Parâmetros
format_string
[in] A string de formato consiste de símbolos simples, e se a string de formato é seguido por argumentos, ela também contém especificações de formato.
...
[in] Quaisquer valores de tipos simples separados por vírgula. Número total de parâmetros não pode exceder A 64, incluindo a string de formato.
Valor do Retorno
String.
Observação
A função Printformat() não funciona no durante a otimização no Testador de Estratégias.
O número, ordem e tipo dos parâmetros devem corresponder exatamente com o conjunto de qualificadores, caso contrário, o resultado do print é indefinido. Ao invés de PrintFormat(), você pode usar printf().
Se a string de formato for seguida por parâmetros, esta string deve conter especificações de formato que denotem o formato de saída destes parâmetros. Especificações de formato sempre começam com o sinal de percentual (%).
Uma string de formato é lida da esquerda para direita. Quando a primeira especificação de formato é encontrada (se houver alguma), o valor do primeiro parâmetro após a string de formato é transformado e impresso de acordo com a especificação predefinida. A segunda especificação de formato chama a transformação e impressão do segundo parâmetro, e assim por diante até a string de formato acabe.
A especificação de formato tem a seguinte forma:
%[flags][largura][.precisão][{h | l | ll | I32 | I64}]tipo
Cada campo da especificação de formato é tanto um símbolo simples, como um número denotando uma opção de formato simples. A especificação de formato mais simples contém somente o sinal de percentagem (%) e um símbolo definindo o tipo do parâmetro de saída (por exemplo, %s). Se você precisar imprimir o sinal de percentual na string de formato, use o especificação de formato %%.
flags
|
Flag
|
Descrição
|
Comportamento Default
|
— (menos)
|
Justificação a esquerda dentro da largura (width) predefinida
|
Justificação a direita
|
+ (mais)
|
Imprime o sinal + ou - de valores de tipos com sinal
|
O sinal somente é mostrada se o valor for negativo
|
0 (zero)
|
Zeros são adicionados antes de um valor impresso com a largura predefinida. Se o flag 0 for especificado com um formato inteiro (i, u, x, X, o, d) e a especificação de precisão for definida (por exemplo, %04.d), então 0 é ignorado.
|
Nada é adicionado
|
espaço
|
Um espaço é exibido antes de um valor impresso, se ele for um valor com sinal e positivo
|
Espaços não são inseridos
|
#
|
Se usado em conjunto com o formato o, x ou X, então antes do valor de saída 0, 0x ou 0X é adicionado respectivamente.
|
Nada é adicionado
|
|
Se usado em conjunto com o formato e, E, a ou A, o valor é sempre mostrado com um ponto decimal.
|
Ponto decimal é mostrado somente se houver um parte fracionária não-zero.
|
|
Se usado em conjunto com o formato g ou G, o flag define a presença de um ponto decimal no valor de saída e evita o truncamento de zeros à esquerda.
O flag # é ignorado quando usado em conjunto com formatos c, d, i, u, s.
|
Ponto decimal é mostrado somente se houver um parte fracionária não-zero. Zeros à esquerda são cortados.
largura #
Um número decimal não negativo que define o número mínimo de símbolos de saída do valor formatado. Se o número de saída de símbolos é menor do que a largura especificada, o correspondente número de espaços é adicionado a partir da esquerda ou direita, dependendo do alinhamento (flag -). Se houver o flag zero (0), o número correspondente de zeros é adicionado antes do valor de saída. Se o número de saída de símbolos de saída é maior do que a largura especificada, o valor de saída não é cortado.
Se um asterisco (*) for especificado como width, um valor de tipo int deve ser indicado no lugar correspondente da lista de parâmetros passados. Ele será usado para especificar a largura do valor de saída.
precisão #
Um número decimal não negativo que define a precisão de saída - número de dígitos após o ponto decimal. Como diferença da especificação de largura, a especificação de precisão pode truncar a parte fracionário com ou sem arredondamento.
O uso da especificação de precisão é diferente para tipos de formato diferentes.
|
Tipos
|
Descrição
|
Comportamento Default
|
a, A
|
Especificação de precisão define o número de dígitos após o ponto decimal.
|
Precisão padrão — 6.
|
c, C
|
Não usado
|
|
d, i, u, o, x, X
|
Define o número mínimo de dígitos de saída. Se o número de dígitos em um parâmetro correspondente for menor que esta precisão, zeros são adicionados a esquerda do valor de saída. O valor de saída não é cortado, se o número de dígitos de saída é maior do que a precisão apurada.
|
Precisão padrão — 1.
|
e, E, f
|
Define o número de dígitos de saída após o ponto decimal. O último dígito é arredondado.
|
Precisão padrão — 6. Se a definição de precisão for 0 ou a parte decimal estiver ausente, o ponto decimal não é exibido.
|
g, G
|
Define o número máximo de números significativos.
|
6 números significativos são impressos.
|
s
|
Define o número de saída dos símbolos de uma string. Se o comprimento da string excede ao apurado, a string e cortada.
|
Toda a string é a saída.
|
PrintFormat("1. %s", _Symbol);
h | l | ll | I32 | I64
Especificação de tamanhos dos dados, passados como parâmetro.
|
Tipo de Parâmetro
|
Prefixo Usado
|
Especificador Conjunto de Tipo
|
int
|
l (letra minúscula L)
|
d, i, o, x, or X
|
uint
|
l (letra minúscula L)
|
o, u, x, or X
|
long
|
ll (duas letras minúsculas L)
|
d, i, o, x, or X
|
short
|
h
|
d, i, o, x, or X
|
ushort
|
h
|
o, u, x, or X
|
int
|
I32
|
d, i, o, x, or X
|
uint
|
I32
|
o, u, x, or X
|
long
|
I64
|
d, i, o, x, or X
|
ulong
|
I64
|
o, u, x, or X
tipo #
Especificador de tipo é o único campo obrigatório para a saída formatada.
|
Símbolo
|
Tipo
|
Formato de Saída
|
c
|
int
|
Símbolo de tipo short (Unicode)
|
C
|
int
|
Símbolo de tipo char (ANSI)
|
d
|
int
|
Inteiro decimal com sinal
|
i
|
int
|
Inteiro decimal com sinal
|
o
|
int
|
Inteiro octal sem sinal
|
u
|
int
|
Inteiro decimal sem sinal
|
x
|
int
|
Inteiro hexadecimal sem sinal, usando "abcdef"
|
X
|
int
|
Inteiro hexadecimal sem sinal, usando "ABCDEF"
|
e
|
double
|
Um valor real no formato [-] d.dddde[sinal] ddd, onde d - um dígito decimal, dddd - um ou mais dígitos decimais, ddd - um número de três dígitos que determina o tamanho do exponente, sinal - mais ou menos
|
E
|
double
|
Semelhando ao formato de e, exceto que o sinal do expoente é impresso em letra maiúscula (E ao invés de e)
|
f
|
double
|
Um valor real no format [-] dddd.dddd, onde dddd - um ou mais dígitos decimais. Número de dígitos exibidos depois do ponto decimal depende do tamanho do valor do número. Número de dígitos após o ponto decimal depende da precisão requerida.
|
g
|
double
|
Uma saída de valor real no formato f ou edepende de qual saída é mais compacta.
|
G
|
double
|
Uma saída de valor real no formato F ou Edepende de qual saída é mais compacta.
|
a
|
double
|
Um número real no formato [−]0xh.hhhh p±dd, onde h.hhhh — mantissa na forma de dígitos hexadecimais, usando "abcdef", dd - Um ou mais dígitos de expoente. Número de posições decimais é determinado pela especificação de precisão
|
A
|
double
|
Um número real no formato [−]0xh.hhhh p±dd, onde h.hhhh — mantissa na forma de dígitos hexadecimais, usando "abcdef", dd - Um ou mais dígitos de expoente. Número de posições decimais é determinado pela especificação de precisão
|
s
|
string
|
Saída da string
Ao invés de PrintFormat(), você pode usar printf().
Exemplo:
|
void OnStart()
