ObjectName

A função retorna o nome do objeto correspondente no gráfico determinado, na sub-janela específica, de tipo específico.

string ObjectName(

long chart_id,

int pos,

int sub_window=-1,

int type=-1

);

Parâmetros

chart_id

[in] Identificador do gráfico. Significa o gráfico atual.

pos

[in] Número ordinal do objeto de acordo com o filtro específico pelo número e tipo de sub-janela.

sub_window=-1

[in] Número de sub-janela do gráfico. 0 significa janela do gráfico principal, -1 significa todas sub-janelas do gráfico, incluindo a janela principal.

type=-1

[in] Tipo de objeto. O valor pode ser um dos valores do enumerador ENUM_OBJECT. -1 significa todos os tipos.

Valor do Retorno

Nome do objeto é retornado em caso de sucesso.

Observação

A função utiliza uma chamada síncrona, isso significa que a função espera a execução de todos os comandos que foram colocados na fila do gráfico antes de sua chamada, e por isso este recurso pode consumir muito tempo. Deve ter isso em mente, se você estiver trabalhando com um grande número de objetos no gráfico.

Quando um objeto é renomeado, dois eventos são formados simultaneamente. Estes eventos podem ser manipulados em um Expert Advisor ou o indicador pela função OnChartEvent():

um evento de exclusão de um objeto com o nome antigo;

um evento de criação de um objeto com um novo nome.

Exemplo: