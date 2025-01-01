- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
Grupo de Funções para Trabalhar com Arrays
Arrays podem ter no máximo quatro dimensões. Cada dimensão é indexada de 0 a dimension_size-1. No caso particular de um array de uma dimensão de 50 elementos, a chamada do primeiro elemento aparece como array[0], do último elemento - como array[49].
|
Função
|
Ação
|
Retorna o índice do primeiro elemento encontrado na primeira dimensão do array
|
Copia um array em outro array
|
Retorna o resultado da comparação entre dois arrays de tipos simples ou estruturas personalizados sem objetos complexos
|
Libera buffer de qualquer array dinâmico e define o tamanho da dimensão zero em 0.
|
Verifica a direção da indexação de um array
|
Define todos os elementos de um array numérico para um único valor
|
Preenche um array com o valor especificado
|
Verifica se um é array é uma série de tempo
|
Verifica se um array é dinâmico
|
Busca por um elemento com o valor máximo
|
No log, exibe uma matriz de tipo ou estrutura simples
|
Busca por um elemento com o valor mínimo
|
Retorna o número de elementos na dimensão especifica do array
|
Define o novo tamanho da primeira dimensão do array
|
Insere na matriz de destino o número especificado de elementos da matriz de origem, iniciando no índice especificado
|
Remove o número especificado de elementos da matriz, iniciando no índice especificado
|
Expande o número de elementos especificado na matriz, iniciando no índice especificado
|
Define a direção de indexação de um array
|
Retorna o número de elemento no array
|
Ordena arrays números pela primeira dimensão
|
Troca entre si o conteúdo de duas matrizes do tipo dinâmico
|
Realiza a cópia de um array do tipo float ou double para um array do tipo ushort com o formato especificado.
|
Realiza a cópia de um array do tipo float ou double para um array do tipo uchar com o formato especificado.
|
Realiza a cópia de um array do tipo ushort para um array do tipo float ou double com um formato especificado.
|
Realiza a cópia de um array do tipo uchar para um array do tipo float ou double com um formato especificado.