ArrayBsearch Retorna o índice do primeiro elemento encontrado na primeira dimensão do array

ArrayCopy Copia um array em outro array

ArrayCompare Retorna o resultado da comparação entre dois arrays de tipos simples ou estruturas personalizados sem objetos complexos

ArrayFree Libera buffer de qualquer array dinâmico e define o tamanho da dimensão zero em 0.

ArrayGetAsSeries Verifica a direção da indexação de um array

ArrayInitialize Define todos os elementos de um array numérico para um único valor

ArrayFill Preenche um array com o valor especificado

ArrayIsSeries Verifica se um é array é uma série de tempo

ArrayIsDynamic Verifica se um array é dinâmico

ArrayMaximum Busca por um elemento com o valor máximo

ArrayPrint No log, exibe uma matriz de tipo ou estrutura simples

ArrayMinimum Busca por um elemento com o valor mínimo

ArrayRange Retorna o número de elementos na dimensão especifica do array

ArrayResize Define o novo tamanho da primeira dimensão do array

ArrayInsert Insere na matriz de destino o número especificado de elementos da matriz de origem, iniciando no índice especificado

ArrayRemove Remove o número especificado de elementos da matriz, iniciando no índice especificado

ArrayReverse Expande o número de elementos especificado na matriz, iniciando no índice especificado

ArraySetAsSeries Define a direção de indexação de um array

ArraySize Retorna o número de elemento no array

ArraySort Ordena arrays números pela primeira dimensão

ArraySwap Troca entre si o conteúdo de duas matrizes do tipo dinâmico

ArrayToFP16 Realiza a cópia de um array do tipo float ou double para um array do tipo ushort com o formato especificado.

ArrayToFP8 Realiza a cópia de um array do tipo float ou double para um array do tipo uchar com o formato especificado.

ArrayFromFP16 Realiza a cópia de um array do tipo ushort para um array do tipo float ou double com um formato especificado.