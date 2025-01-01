DocumentaçãoSeções
Grupo de Funções para Trabalhar com Arrays

Arrays podem ter no máximo quatro dimensões. Cada dimensão é indexada de 0 a dimension_size-1. No caso particular de um array de uma dimensão de 50 elementos, a chamada do primeiro elemento aparece como array[0], do último elemento - como array[49].

Função

Ação

ArrayBsearch

Retorna o índice do primeiro elemento encontrado na primeira dimensão do array

ArrayCopy

Copia um array em outro array

ArrayCompare

Retorna o resultado da comparação entre dois arrays de tipos simples ou estruturas personalizados sem objetos complexos

ArrayFree

Libera buffer de qualquer array dinâmico e define o tamanho da dimensão zero em 0.

ArrayGetAsSeries

Verifica a direção da indexação de um array

ArrayInitialize

Define todos os elementos de um array numérico para um único valor

ArrayFill

Preenche um array com o valor especificado

ArrayIsSeries

Verifica se um é array é uma série de tempo

ArrayIsDynamic

Verifica se um array é dinâmico

ArrayMaximum

Busca por um elemento com o valor máximo

ArrayPrint

No log, exibe uma matriz de tipo ou estrutura simples

ArrayMinimum

Busca por um elemento com o valor mínimo

ArrayRange

Retorna o número de elementos na dimensão especifica do array

ArrayResize

Define o novo tamanho da primeira dimensão do array

ArrayInsert

Insere na matriz de destino o número especificado de elementos da matriz de origem, iniciando no índice especificado

ArrayRemove

Remove o número especificado de elementos da matriz, iniciando no índice especificado

ArrayReverse

Expande o número de elementos especificado na matriz, iniciando no índice especificado

ArraySetAsSeries

Define a direção de indexação de um array

ArraySize

Retorna o número de elemento no array

ArraySort

Ordena arrays números pela primeira dimensão

ArraySwap

Troca entre si o conteúdo de duas matrizes do tipo dinâmico

ArrayToFP16

Realiza a cópia de um array do tipo float ou double para um array do tipo ushort com o formato especificado.

ArrayToFP8

Realiza a cópia de um array do tipo float ou double para um array do tipo uchar com o formato especificado.

ArrayFromFP16

Realiza a cópia de um array do tipo ushort para um array do tipo float ou double com um formato especificado.

ArrayFromFP8

Realiza a cópia de um array do tipo uchar para um array do tipo float ou double com um formato especificado.