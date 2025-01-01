- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringToLower
Transforma todos os símbolos de uma string selecionada em minúscula por localização.
|
bool StringToLower(
Parâmetros
string_var
[in][out] String.
Valor do Retorno
Em caso de sucesso retorna true, caso contrário - false. Para obter o código de erro chame GetLastError().
Exemplo:
|
void OnStart()
