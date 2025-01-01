ChartSetDouble

Define um valor para uma propriedade específica de um gráfico. Propriedade de gráfico deve ser do tipo double. Este comando é adicionado a uma fila de mensagens de gráfico e será executado após o processamento de todos os comandos anteriores.

bool ChartSetDouble(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

double value

);

Parâmetros

chart_id

[in] ID Gráfico. Representa o gráfico atual.

prop_id

[in] ID Propriedade do gráfico. Pode ser um valores de ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE (exceto apenas a leitura das propriedades).

value

[in] Valor da Propriedade.

Valor retornado

Retorna verdadeiro se o comando foi adicionado à fila do gráfico, caso contrário será falso. Para obter uma informação sobre o erro, chamar a função GetLastError().

Observação

A função é assíncrona, isto é, ela não espera a execução do comando que foi colocado com sucesso na fila do gráfico especificado, em vez disso, ela retorna o controle imediatamente. A propriedade será alterada somente após o processamento do comando na fila do gráfico. Para executar imediatamente comandos na fila de agendamento, você precisa chamar a função ChartRedraw.

Se quiser alterar várias propriedades do gráfico de uma só vez, você deverá executar as funções correspondentes (ChartSetString, ChartSetDouble, ChartSetString) num bloco de código e, em seguida, chamar uma vez ChartRedraw.

Para verificar o resultado da execução, você pode usar a função que solicita a propriedade especificada do gráfico (ChartGetInteger, ChartGetDouble, ChartSetString). Ao fazer isto, deve-se ter em mente que essas funções são síncronas e esperam o resultado da execução.

Exemplo: