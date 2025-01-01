DocumentaçãoSeções
Retorna a coordenada de preço do ponto do gráfico, o Assessor Especialista (Expert Advisor) ou Script foi derrubado.

double  ChartPriceOnDropped();

Valor do Retorno

Value of double type.

Exemplo:

   double p=ChartPriceOnDropped();
   Print("ChartPriceOnDropped() = ",p);

Também Veja

ChartXOnDropped, ChartYOnDropped