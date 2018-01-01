SocketIsReadable

Obtém o número de bytes que podem ser lidos a partir do soquete.

uint SocketIsReadable(

const int socket

);

Parâmetros

socket

[in] Identificador do soquete retornado pela função SocketCreate. Ao passar um identificador inválido para _LastError é registrado o erro 5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE).

Valor retornado

Número de bytes que podem ser lidos. Em caso de erro, retorna 0.

Observação

Se ocorrer um erro durante a execução desta função no soquete do sistema, a conexão estabelecida Socketconnect será interrompida.

Antes de chamar SocketRead, verifique se o soquete tem dados que ler. Caso contrário, na ausência de dados, a função SocketRead irá esperar em vão dados durante timeout_ms, atrasando a execução do programa.

A função só pode ser chamada por EAs e scripts, pois eles trabalham em seu próprio fluxo de execução. Quando chamado do indicador GetLastError() retorna o erro 4014 — "Função do sistema não permitida para chamada".

Exemplo: