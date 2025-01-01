- OrderCalcMargin
PositionGetDouble
A função retorna a propriedade solicitada de uma posição aberta, pré-selecionado usando PositionGetSymbol ou PositionSelect. A propriedade da operação deve ser do tipo double. Existem 2 variantes da função.
1. Imediatamente retorna o valor da propriedade.
|
double PositionGetDouble(
2. Retorna true ou false dependendo do sucesso da execução da função. Se for bem sucedido, o valor da propriedade é colocada em uma variável de recebimento passada por referência no último parâmetro.
|
bool PositionGetDouble(
Parâmetros
property_id
[in] Identificador da propriedade da operação. O valor pode ser um dos valores da enumeração ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE.
double_var
[out] Variável de tipo double, que aceita o valor da propriedade requerida.
Valor retornado
Valor do tipo double. Se a função falhar, será retornado 0.
Observação
Ao usar o registro de posições com "cobertura" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), para cada símbolo, em qualquer momento, pode estar aberta apenas a posição que resulte de uma ou mais operações. Não confunda as posições com as ordens pendentes ativas que aparecem na aba "Negociação" da janela "Caixa de ferramentas".
Ao usar a exibição independente de posições (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), pode haver várias posições abertas ao mesmo tempo para cada símbolo.
Para garantir o recebimento de novos dados sobre a posição, é recomendado chamar PositionSelect() logo antes referindo-se a eles.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Também Veja
PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Propriedades de uma Posição