PositionGetDouble

A função retorna a propriedade solicitada de uma posição aberta, pré-selecionado usando PositionGetSymbol ou PositionSelect. A propriedade da operação deve ser do tipo double. Existem 2 variantes da função.

1. Imediatamente retorna o valor da propriedade.

double PositionGetDouble(

ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE property_id

);

2. Retorna true ou false dependendo do sucesso da execução da função. Se for bem sucedido, o valor da propriedade é colocada em uma variável de recebimento passada por referência no último parâmetro.

bool PositionGetDouble(

ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE property_id,

double& double_var

);

Parâmetros

property_id

[in] Identificador da propriedade da operação. O valor pode ser um dos valores da enumeração ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE.

double_var

[out] Variável de tipo double, que aceita o valor da propriedade requerida.

Valor retornado

Valor do tipo double. Se a função falhar, será retornado 0.

Observação

Ao usar o registro de posições com "cobertura" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), para cada símbolo, em qualquer momento, pode estar aberta apenas a posição que resulte de uma ou mais operações. Não confunda as posições com as ordens pendentes ativas que aparecem na aba "Negociação" da janela "Caixa de ferramentas".

Ao usar a exibição independente de posições (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), pode haver várias posições abertas ao mesmo tempo para cada símbolo.

Para garantir o recebimento de novos dados sobre a posição, é recomendado chamar PositionSelect() logo antes referindo-se a eles.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- no loop por todas as posições na conta

int total=PositionsTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- obtemos o ticket da próxima posição, selecionando automaticamente a posição para acessar suas propriedades

ulong ticket=PositionGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- obtemos o tipo da posição e imprimimos o cabeçalho para a lista de propriedades reais da posição

string type=(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE ? "Buy" : "Sell");

PrintFormat("Double properties of an open position %s #%I64u:", type, ticket);



//--- imprimimos sob o cabeçalho todas as propriedades reais da posição selecionada

PositionPropertiesDoublePrint(15);

}

/*

Resultado:

Double properties of an open position Buy #2807075208:

Volume: 1.00

Price open: 1.10516

StopLoss: 0.00000

TakeProfit: 0.00000

Price current: 1.10518

Swap: 0.00

Profit: 2.00 USD

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Imprime no log as propriedades reais da posição selecionada |

//+------------------------------------------------------------------+

void PositionPropertiesDoublePrint(const uint header_width=0)

{

uint w=0;

string header="";

double value=0;



//--- obtemos a moeda da conta, o símbolo da posição e o número de dígitos após a vírgula para o símbolo

string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);

string symbol =PositionGetString(POSITION_SYMBOL);

int digits =(int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);



//--- definimos o texto do cabeçalho e a largura do campo de cabeçalho

//--- se a largura do cabeçalho for passada para a função igual a zero, a largura será o tamanho da linha do cabeçalho + 1

header="Volume:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

//--- obtemos e imprimimos no log o volume da posição com um cabeçalho de largura definida

if(!PositionGetDouble(POSITION_VOLUME, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f", w, header, value);



//--- imprimimos no log o valor do preço da posição

header="Price open:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- imprimimos no log o valor do StopLoss

header="StopLoss:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_SL, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- imprimimos no log o valor do TakeProfit

header="TakeProfit:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_TP, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- imprimimos no log o valor do Preço Atua

header="Price current:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_PRICE_CURRENT, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



l//--- imprimimos no log o valor do swap acumulado

header="Swap:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_SWAP, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f", w, header, value);



//--- imprimimos no log o valor do lucro atual

header="Profit:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_PROFIT, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f %s", w, header, value, currency);

}

Também Veja

PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Propriedades de uma Posição