SocketCreate

Cria um soquete com os sinalizadores especificados e retorna seu identificador.

int SocketCreate(

uint flags

);

Parâmetros

flags

[in] Combinação de sinalizadores definindo o modo de operação com o soquete. Atualmente, é suportado um sinalizador – SOCKET_DEFAULT.

Valor retornado

Após a criação bem-sucedida de um soquete, retorna seu identificador, caso contrário, INVALID_HANDLE.

Comentário:

Para liberar a memória do computador de um soquete não utilizado, chame para ele SocketClose.

De um programa MQL5 você pode criar um máximo de 128 soquetes. Quando exceder o limite em _LastError é registrado o erro 5271 (ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED).

A função só pode ser chamada por EAs e scripts, pois eles trabalham em seu próprio fluxo de execução. Quando chamado do indicador GetLastError() retorna o erro 4014 — "Função do sistema não permitida para chamada".

Exemplo: