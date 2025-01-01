DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Funções de StringStringToUpper 

StringToUpper

Transforma todos os símbolos de uma string selecionada em maiúscula por localização.

bool  StringToUpper(
   string&  string_var      // string para processar
   );

Parâmetros

string_var

[in][out]  String.

Valor do Retorno

Em caso de sucesso retorna true, caso contrário - false. Para obter o código de erro chame GetLastError().

Exemplo:

void OnStart()
  {
//--- definimos a string de origem em letras minúsculas
   string text=" - this string, written in lowercase, must be written in uppercase";
//--- exibimos no log a string de origem
   Print("Source line:\n"text);
//--- convertemos todos os símbolos da string em letras maiúsculas e enviamos o resultado para o log
   if(StringToUpper(text))
      Print("The original string after using the StringToUpper() function:\n"text);
      
  /*
  Resultado
   Source line:
    - this string, written in lowercasemust be written in uppercase
   The original string after using the StringToUpper() function:
    - THIS STRING, WRITTEN IN LOWERCASEMUST BE WRITTEN IN UPPERCASE
  */
  }

Também Veja

StringToLower, StringTrimLeft, StringTrimRight