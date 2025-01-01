TimeCurrent

Retorna a última hora conhecida do servidor, hora da última cotação recebida para um dos ativos selecionados na janela "Observação de Mercado". No handler OnTick(), esta função retorna a hora do tick recebido, que está sendo tratado. Em outros casos (por exemplos, chamar nos handlers OnInit(), OnDeinit(), OnTimer() e assim por diante), esta função retorna a hora da última cotação recebida para qualquer ativo disponível na janela "Observação de Mercado", a hora exibida no cabeçalho desta janela. O valor da hora é formado em servidor de negociação e não depende das configurações de hora em seu computador. Existem 2 variantes da função.

Chamar sem parâmetros

datetime TimeCurrent();

Chamar com parâmetro de tipo MqlDateTime

datetime TimeCurrent(

MqlDateTime& dt_struct

);

Parâmetros

dt_struct

[out] MqlDateTime variável de tipo estrutura.

Valor do Retorno

Valor de tipo datetime

Observação

Se uma variável de tipo estrutura MqlDateTime for passada como parâmetro, ela é preenchida de acordo.

Para obter contadores e timer de alta-resolução, use a função GetTickCount(), que produz valores em milissegundos.

During testing in the strategy tester, TimeCurrent() is simulated according to historical data.

Exemplo: