Obtém o número de campos na consulta.

int  DatabaseColumnsCount(
   int  request      // identificador de consulta recebido em DatabasePrepare
   );

Parâmetros

request

[in]  Identificador da consulta recebido em DatabasePrepare().

Valor retornado

Número de campos ou -1 em caso de erro. Para obter o código de erro, use GetLastError(), possíveis respostas:

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - identificador de consulta inválido.

Observação

Para obter o número de campos de consulta criados em DatabasePrepare(), não é necessário chamar a função DatabaseRead(). Para outras funções do tipo DatabaseColumnXXXX(), primeiro você precisa chamar DatabaseRead().

Veja também

DatabasePrepare, DatabaseFinalize, DatabaseClose