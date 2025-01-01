Referência MQL5Trabalhar com bancos de dadosDatabaseColumnsCount
Obtém o número de campos na consulta.
int DatabaseColumnsCount(
Parâmetros
request
[in] Identificador da consulta recebido em DatabasePrepare().
Valor retornado
Número de campos ou -1 em caso de erro. Para obter o código de erro, use GetLastError(), possíveis respostas:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - identificador de consulta inválido.
Observação
Para obter o número de campos de consulta criados em DatabasePrepare(), não é necessário chamar a função DatabaseRead(). Para outras funções do tipo DatabaseColumnXXXX(), primeiro você precisa chamar DatabaseRead().
