DXContextClearColors

Define, para o buffer de renderização, todos os pixeis com a cor especificada.

bool DXContextClearColors(

int context,

const DXVector& color

);

Parâmetros

context

[in] Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().

color

[in] Cor para renderização.

Valor retornado

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().

Observação

A função DXContextClearColors() pode ser usada para limpar o buffer de cores antes de renderizar o próximo quadro.