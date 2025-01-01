Referência MQL5Trabalho com DirectXDXContextClearColors
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextClearColors
Define, para o buffer de renderização, todos os pixeis com a cor especificada.
bool DXContextClearColors(
Parâmetros
context
[in] Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().
color
[in] Cor para renderização.
Valor retornado
Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().
Observação
A função DXContextClearColors() pode ser usada para limpar o buffer de cores antes de renderizar o próximo quadro.