- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartIndicatorDelete
Remove um indicador com um nome especificado a partir de janela do gráfico especificado.
|
bool ChartIndicatorDelete(
Parâmetros
chart_id
[in] ID Gráfico. 0 (zero) indica a sub-janela gráfico principal.
sub_window
[in] Número de sub-janela do gráfico. 0 (zero) indica o sub-janela gráfico principal.
const indicator_shortname
[in] O nome abreviado do indicador que é definido na propriedade do INDICATOR_SHORTNAME com a função IndicatorSetString(). Para obter o nome abreviado de um indicador usar a função ChartIndicatorName().
Valor do Retorno
Retorna true em caso de sucesso deletando o indicador. Do contrário ele retorna false. Para obter detalhes do erro use a função GetLastError().
Observação
Se houver dois indicadores com nove abreviados iguais na subjanela do gráfico, o primeiro da linha será deletado.
Se outros indicadores neste gráfico são baseadas nos valores do indicador que está sendo deletado, estes indicadores também serão deletados.
Não confundir o nome abreviado do indicador e o nome do arquivo que é especificado ao criar um indicador usando as funções iCustom() e IndicatorCreate(). Se o nome abreviado de um indicador não é definido de forma explicita, o nome do arquivo contendo o código-fonte do indicador será especificado durante a compilação.
Deletando um indicador de um gráfico não significa que seu cálculo será excluído da me mória do terminal. Para liberar o manuseio do indicador usar a função IndicatorRelease().
Nome abreviado do indicador deve ser formado corretamente. a propriedade INDICATOR_SHORTNAME será escrita usando a funçãoIndicatorSetString(). Sé recomendado que o nome abreviado deve conter valores de todos os parâmetros de entrada do indicador, porque sendo o indicador excluído do gráfico pela função ChartIndicatorDelete(), ele é identificado pelo nome abreviado.
Exemplo de exclusão de um indicador após inicialização ter falhado:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Também Veja
ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorName(), ChartIndicatorsTotal(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString()