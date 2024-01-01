ChartIndicatorDelete

Remove um indicador com um nome especificado a partir de janela do gráfico especificado.

bool ChartIndicatorDelete(

long chart_id,

int sub_window

const string indicator_shortname

);

Parâmetros

chart_id

[in] ID Gráfico. 0 (zero) indica a sub-janela gráfico principal.

sub_window

[in] Número de sub-janela do gráfico. 0 (zero) indica o sub-janela gráfico principal.

const indicator_shortname

[in] O nome abreviado do indicador que é definido na propriedade do INDICATOR_SHORTNAME com a função IndicatorSetString(). Para obter o nome abreviado de um indicador usar a função ChartIndicatorName().

Valor do Retorno

Retorna true em caso de sucesso deletando o indicador. Do contrário ele retorna false. Para obter detalhes do erro use a função GetLastError().

Observação

Se houver dois indicadores com nove abreviados iguais na subjanela do gráfico, o primeiro da linha será deletado.

Se outros indicadores neste gráfico são baseadas nos valores do indicador que está sendo deletado, estes indicadores também serão deletados.

Não confundir o nome abreviado do indicador e o nome do arquivo que é especificado ao criar um indicador usando as funções iCustom() e IndicatorCreate(). Se o nome abreviado de um indicador não é definido de forma explicita, o nome do arquivo contendo o código-fonte do indicador será especificado durante a compilação.

Deletando um indicador de um gráfico não significa que seu cálculo será excluído da me mória do terminal. Para liberar o manuseio do indicador usar a função IndicatorRelease().

Nome abreviado do indicador deve ser formado corretamente. a propriedade INDICATOR_SHORTNAME será escrita usando a funçãoIndicatorSetString(). Sé recomendado que o nome abreviado deve conter valores de todos os parâmetros de entrada do indicador, porque sendo o indicador excluído do gráfico pela função ChartIndicatorDelete(), ele é identificado pelo nome abreviado.

Exemplo de exclusão de um indicador após inicialização ter falhado:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_ChartIndicatorDelete.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- plotar Histograma

#property indicator_label1 "Histogram"

#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- parâmetros de entrada

input int first_param=1;

input int second_param=2;

input int third_param=3;

input bool wrong_init=true;

//--- buffers do indicador

double HistogramBuffer[];

string shortname;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

int res=INIT_SUCCEEDED;

//---Vincular a array HistogramBuffer para a buffer (memória temporária) do indicador

SetIndexBuffer(0,HistogramBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- Construir um nome abreviado de indicador baseado nos parâmetro de entrada

shortname=StringFormat("Demo_ChartIndicatorDelete(%d,%d,%d)",

first_param,second_param,third_param);

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,shortname);

//--- Se a conclusão forçada de um indicador está definida, retornar um valor não-zero

if(wrong_init) res=INIT_FAILED;

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de iteração do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- Posição de partida para trabalhar num loop

int start=prev_calculated-1;

if(start<0) start=0;

//--- Preencher o buffer do indicador com valores

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

HistogramBuffer[i]=close[i];

}

//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Um processador do evento de desinicializada (Deinit) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

PrintFormat("%s: Código de razão de finalização=%d",__FUNCTION__,reason);

if(reason==REASON_INITFAILED)

{

PrintFormat("Um indicador com um nome abreviado %s (arquivo %s) se exclui do gráfico",shortname,__FILE__);

int window=ChartWindowFind();

bool res=ChartIndicatorDelete(0,window,shortname);

//--- Analisar o resultado de chamada de ChartIndicatorDelete()

if(!res)

{

PrintFormat("Falha para deletar o indicador %s partir da janela #%d. Código de erro %d",

shortname,window,GetLastError());

}

}

}

Também Veja

ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorName(), ChartIndicatorsTotal(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString()