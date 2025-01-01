- OrderCalcMargin
PositionGetString
A função retorna a propriedade solicitada de uma posição aberta, pré-selecionado usando PositionGetSymbol ou PositionSelect. A propriedade da operação deve ser do tipo string. Existem 2 variantes da função.
1. Imediatamente retorna o valor da propriedade.
|
string PositionGetString(
2. Retorna true ou false dependendo do sucesso da execução da função. Se for bem sucedido, o valor da propriedade é colocada em uma variável de recebimento passada por referência no último parâmetro.
|
bool PositionGetString(
Parâmetros
property_id
[in] Identificador da propriedade da operação. O valor pode ser um dos valores da enumeração ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING.
string_var
[out] Variável de tipo string, que aceita o valor da propriedade requerida.
Valor retornado
Valor do tipo string. Se a função falhar, uma string vazia é retornada.
Observação
For the "netting" interpretation of positions (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING and ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), only one position can exist for a symbol at any moment of time. This position is a result of one or more deals. Do not confuse positions with valid pending orders, which are also displayed on the Trading tab of the Toolbox window.
If individual positions are allowed (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), multiple positions can be open for one symbol.
Para garantir o recebimento de novos dados sobre a posição, é recomendado chamar PositionSelect() logo antes referindo-se a eles.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Também Veja
PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Propriedades de uma Posição