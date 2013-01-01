|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileSeek.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- mosta a janela dos parâmetros de entrada quando lançado o script
#property script_show_inputs
//--- parâmetros de entrada
input string InpFileName="file.txt"; // nome do arquivo
input string InpDirectoryName="Data"; // nome do diretório
input int InpEncodingType=FILE_ANSI; // ANSI=32 ou UNICODE=64
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- especificar o valor da variável para gerar números aleatórios
_RandomSeed=GetTickCount();
//--- variáveis para posições de pontos de início das strings
ulong pos[];
int size;
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- abre o arquivo
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("%s arquivo está disponível para leitura",InpFileName);
//--- receber a posição inicial para cada string no arquivo
GetStringPositions(file_handle,pos);
//--- definir o número de strings no arquivo
size=ArraySize(pos);
if(!size)
{
//--- parar se o arquivo não tem strings
PrintFormat("%s arquivo está vazio!",InpFileName);
FileClose(file_handle);
return;
}
//--- fazer uma seleção aleatória de um número de string
int ind=MathRand()%size;
//--- deslocar posição de ponto de partida da string
if(FileSeek(file_handle,pos[ind],SEEK_SET)==true)
{
//--- ler e imprimir a string com o número ind
PrintFormat("Texto string com %d número: \"%s\"",ind,FileReadString(file_handle));
}
//--- fechar o arquivo
FileClose(file_handle);
PrintFormat("%s arquivo está vazio",InpFileName);
}
else
PrintFormat("Falha para abrir %s arquivo, Código de erro = %d",InpFileName,GetLastError());
}
//+-------------------------------------------------------------------------------+
//| A função define pontos de partida para cada uma das strings no arquivo e |
//| coloca-los em arr array |
//+-------------------------------------------------------------------------------+
void GetStringPositions(const int handle,ulong &arr[])
{
//--- array tamanho padrão
int def_size=127;
//--- alocar memória para o array
ArrayResize(arr,def_size);
//--- contador string
int i=0;
//--- se isto não é o fim do arquivo, então há pelo menos uma string
if(!FileIsEnding(handle))
{
arr[i]=FileTell(handle);
i++;
}
else
return; // o arquivo está vazio, sair
//--- define o deslocamento em bytes, dependendo em codificação
int shift;
if(FileGetInteger(handle,FILE_IS_ANSI))
shift=1;
else
shift=2;
//--- ir através das strings no loop
while(1)
{
//--- ler a string
FileReadString(handle);
//--- verificar o final do arquivo
if(!FileIsEnding(handle))
{
//--- armazenar a próxima posição da string
arr[i]=FileTell(handle)+shift;
i++;
//--- aumentar o tamanho da array, se ela é transbordada
if(i==def_size)
{
def_size+=def_size+1;
ArrayResize(arr,def_size);
}
}
else
break; // final do arquivo, sair
}
//--- definir o tamanho real de array
ArrayResize(arr,i);
}