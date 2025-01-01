OnTesterPass

É chamada em EAs quando ocorre o evento TesterPass para processar o novo quadro de dados durante a otimização do EA.

void OnTesterPass(void);

Valor retornado

Sem valor retornado

Observação

O evento TesterPass é gerado automaticamente quando chega um quadro durante a otimização do EA no testador de estratégia.

EA com manipulador OnTesterDeinit() ou OnTesterPass() que é carregado automaticamente num gráfico de terminal separado com o símbolo e o período especificados no testador quando é iniciada a otimização. A função é projetada para processar quadros recebidos de agentes de teste durante a otimização. O envio do quadro com resultados de teste deve ser feito a partir do manipulador OnTester() usando a função FrameAdd().

Deve ser lembrado que os quadros de otimização enviados pelos agentes de teste usando a função FrameAdd() podem vir em pacotes e levar tempo para serem entregues. Portanto, nem todos os quadros e, consequentemente, os eventos TesterPass, podem ser recebidos e processados antes do final da otimização na OnTesterPass(). Portanto, para garantir o recebimento de todos os quadros atrasados na OnTesterDeinit(), você precisa colocar um bloco de código usando a função FrameNext().

Após concluída a otimização de OnTesterDeinit(), você pode classificar novamente todos os quadros com a ajuda das funções FrameFirst()/FrameFilter e FrameNext().

Veja também

Teste de estratégias de negociação, Trabalhando com resultados de otimização, OnTesterInit, OnTesterDeinit, FrameFirst, FrameFilter, FrameNext, FrameInputs