FrameAdd

Adicionar um quadro com dados. Existem duas variantes da função.

1. Adicionar dados a partir de um arquivo

bool  FrameAdd(
   const string  name,        // Nome público/etiqueta
   long          id,          // ID público
   double        value,       // Valor
   const string  filename     // Nome de um arquivo de dados
   );

2. Adicionando dados a partir de um array de qualquer tipo

bool  FrameAdd(
   const string  name,        // Nome público/etiqueta
   long          id,          // ID público
   double        value,       // Valor
   const void&   data[]       // Array de qualquer tipo
   );

Parâmetros

name

[in]  Etiqueta de um quadro Público. Ele pode ser usado para um filtro na função FrameFilter().

id

[in]  Um identificador público do quadro. Ele pode ser usado para um filtro na função FrameFilter().

value

[in]  Um valor numérico para escrever no quadro. Ele é utilizado para transmitir um passe único como resultado da função OnTester().

filename

[in]  O nome do arquivo que contém os dados para adicionar ao quadro. O arquivo deve ser localizar na pasta MQL5/Files.

data

[in]  Uma array de um tipo qualquer para escrever no quadro. Passado por referência.

Valor do Retorno

Retorna true se bem sucedido, caso contrário false. Para obter informações sobre o erro, chamar a função GetLastError().