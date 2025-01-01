FrameAdd
Adicionar um quadro com dados. Existem duas variantes da função.
1. Adicionar dados a partir de um arquivo
bool FrameAdd(
2. Adicionando dados a partir de um array de qualquer tipo
bool FrameAdd(
Parâmetros
name
[in] Etiqueta de um quadro Público. Ele pode ser usado para um filtro na função FrameFilter().
id
[in] Um identificador público do quadro. Ele pode ser usado para um filtro na função FrameFilter().
value
[in] Um valor numérico para escrever no quadro. Ele é utilizado para transmitir um passe único como resultado da função OnTester().
filename
[in] O nome do arquivo que contém os dados para adicionar ao quadro. O arquivo deve ser localizar na pasta MQL5/Files.
data
[in] Uma array de um tipo qualquer para escrever no quadro. Passado por referência.
Valor do Retorno
Retorna true se bem sucedido, caso contrário false. Para obter informações sobre o erro, chamar a função GetLastError().