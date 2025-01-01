FrameAdd

Adicionar um quadro com dados. Existem duas variantes da função.

1. Adicionar dados a partir de um arquivo

bool FrameAdd(

const string name,

long id,

double value,

const string filename

);

2. Adicionando dados a partir de um array de qualquer tipo

bool FrameAdd(

const string name,

long id,

double value,

const void& data[]

);

Parâmetros

name

[in] Etiqueta de um quadro Público. Ele pode ser usado para um filtro na função FrameFilter().

id

[in] Um identificador público do quadro. Ele pode ser usado para um filtro na função FrameFilter().

value

[in] Um valor numérico para escrever no quadro. Ele é utilizado para transmitir um passe único como resultado da função OnTester().

filename

[in] O nome do arquivo que contém os dados para adicionar ao quadro. O arquivo deve ser localizar na pasta MQL5/Files.

data

[in] Uma array de um tipo qualquer para escrever no quadro. Passado por referência.

Valor do Retorno

Retorna true se bem sucedido, caso contrário false. Para obter informações sobre o erro, chamar a função GetLastError().