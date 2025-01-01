SymbolInfoInteger

Retorna a propriedade correspondente de um ativo especificado. Existem 2 variantes da função.

1. Imediatamente retorna o valor da propriedade.

long SymbolInfoInteger(

string name,

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER prop_id



);

2. Retorna true ou false dependendo se a função for executada com sucesso. Em caso de sucesso, o valor da propriedade é colocado em uma variável recipiente, passada por referênce atráves do último parâmetro.

bool SymbolInfoInteger(

string name,

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER prop_id,

long& long_var

);

Parâmetros

name

[in] Nome do ativo.

prop_id

[in] Identificador de um propriedade de ativo. O valor pode ser um dos valores da enumeração ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER.

long_var

[out] Variável de tipo long rececendo o valor da propriedade solicitada.

Valor do Retorno

Valor de tipo long. Em caso de falha de execução, a informação sobre o erro pode ser obtida usando a função GetLastError():

5040 — parâmetro de string inválido para especificar um nome de ativo,

4301 — ativo desconhecido (instrumento financeiro),

4302 — ativo não está selecionado no "Observador de Mercado" (não encontrado na lista de ativos disponíveis),

4303 — identificador inválido de uma propriedade de ativo.

Observação

É recomendável usar SymbolInfoTick() se a função for usada para obter informações sobre o último tick. É bom possível que nenhuma cotação tenha aparecido ainda desde que o terminal se conectou a uma conta de negociação. Em tal situação, o valor solicitado será indefinido

Na maioria dos casos, é suficiente usar a função SymbolInfoTick() permitindo a um usuário receber os valores dos preços Compra, Venda, Último, Volume e a hora da chegada do último tick através de uma única chamada.

Exemplo: