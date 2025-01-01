- Tipos char, short, int e long
- Constantes de Caracteres
- Tipo datetime
- Tipo color
- Tipo bool
- Enumeradores
Tipos char, short, int e long
char #
O tipo char usa 1 byte de memória (8 bits) e permite expressar em notação binária 2^8=256 valores. O tipo char pode conter tanto valores positivos quanto negativos. A faixa de valores é de -128 a 127.
uchar #
O tipo inteiro uchar também ocupa 1 byte de memória, assim como o tipo char , mas diferente dele uchar é destinado apenas para valores positivos. O valor mínimo é zero, o valor máximo é 255. A primeira letra u no nome do tipo uchar é abreviatura de unsigned (sem sinal).
short #
O tamanho do tipo short é de 2 bytes (16 bits) e, conseqüentemente, ele permite expressar a faixa de valores igual a 2 elevado a 16: 2^16 = 65 536. Como o tipo short é um tipo com sinal, e contém tanto valores positivos quanto negativos, a faixa de valores é entre -32 768 e 32 767.
ushort #
O tipo short sem sinal é o tipo ushort, que também tem 2 bytes de tamanho. O valor mínimo é 0, o valor máximo é 65 535.
int #
O tamanho do tipo int é de 4 bytes (32 bits). O valor mínimo é -2 147 483 648, o valor máximo é 2 147 483 647.
uint #
O tipo integer sem sinal é uint. Ele usa 4 bytes de memória e permite expressar inteiros de 0 a 4 294 967 295.
long #
O tamanho do tipo long é de 8 bytes (64 bits). O valor mínimo é -9 223 372 036 854 775 808, o valor máximo é 9 223 372 036 854 775 807.
ulong #
O tipo ulong também ocupa 8 bytes e pode armazenar valores de 0 a 18 446 744 073 709 551 615.
Exemplos:
|
char ch=12;
Como os tipo inteiros sem sinal não são concebidos para armazenar valores negativos, a tentativa de atribuir um valor negativo pode levar a conseqüências inesperadas. Este simples script levará a um loop infinito:
|
//--- Loop infinito
A variante correta é:
|
//--- Variante correta
Resultado:
|
ch= -128 u_ch= 128
Exemplos:
|
//--- Valores negativos não podem ser armazenados em tipos sem sinal
Hexadecimal: números 0-9, as letras a-f ou A-F para os valores de 10-15; começam com 0x ou 0X.
Exemplos:
|
0x0A, 0x12, 0X12, 0x2f, 0xA3, 0Xa3, 0X7C7
For integer variables, the values can be set in binary form using B prefix. For example, you can encode the working hours of a trading session into int type variable and use information about them according to the required algorithm:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Também Veja