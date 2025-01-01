Tipos char, short, int e long

O tipo char usa 1 byte de memória (8 bits) e permite expressar em notação binária 2^8=256 valores. O tipo char pode conter tanto valores positivos quanto negativos. A faixa de valores é de -128 a 127.

O tipo inteiro uchar também ocupa 1 byte de memória, assim como o tipo char , mas diferente dele uchar é destinado apenas para valores positivos. O valor mínimo é zero, o valor máximo é 255. A primeira letra u no nome do tipo uchar é abreviatura de unsigned (sem sinal).

O tamanho do tipo short é de 2 bytes (16 bits) e, conseqüentemente, ele permite expressar a faixa de valores igual a 2 elevado a 16: 2^16 = 65 536. Como o tipo short é um tipo com sinal, e contém tanto valores positivos quanto negativos, a faixa de valores é entre -32 768 e 32 767.

O tipo short sem sinal é o tipo ushort, que também tem 2 bytes de tamanho. O valor mínimo é 0, o valor máximo é 65 535.

O tamanho do tipo int é de 4 bytes (32 bits). O valor mínimo é -2 147 483 648, o valor máximo é 2 147 483 647.

O tipo integer sem sinal é uint. Ele usa 4 bytes de memória e permite expressar inteiros de 0 a 4 294 967 295.

O tamanho do tipo long é de 8 bytes (64 bits). O valor mínimo é -9 223 372 036 854 775 808, o valor máximo é 9 223 372 036 854 775 807.

O tipo ulong também ocupa 8 bytes e pode armazenar valores de 0 a 18 446 744 073 709 551 615.

Exemplos:

char ch=12;

short sh=-5000;

int in=2445777;

Como os tipo inteiros sem sinal não são concebidos para armazenar valores negativos, a tentativa de atribuir um valor negativo pode levar a conseqüências inesperadas. Este simples script levará a um loop infinito:

//--- Loop infinito

void OnStart()

{

uchar u_ch;



for(char ch=-128;ch<128;ch++)

{

u_ch=ch;

Print("ch = ",ch," u_ch = ",u_ch);

}

}

A variante correta é:

//--- Variante correta

void OnStart()

{

uchar u_ch;



for(char ch=-128;ch<=127;ch++)

{

u_ch=ch;

Print("ch = ",ch," u_ch = ",u_ch);

if(ch==127) break;

}

}

Resultado:

ch= -128 u_ch= 128

ch= -127 u_ch= 129

ch= -126 u_ch= 130

ch= -125 u_ch= 131

ch= -124 u_ch= 132

ch= -123 u_ch= 133

ch= -122 u_ch= 134

ch= -121 u_ch= 135

ch= -120 u_ch= 136

ch= -119 u_ch= 137

ch= -118 u_ch= 138

ch= -117 u_ch= 139

ch= -116 u_ch= 140

ch= -115 u_ch= 141

ch= -114 u_ch= 142

ch= -113 u_ch= 143

ch= -112 u_ch= 144

ch= -111 u_ch= 145

...

Exemplos:

//--- Valores negativos não podem ser armazenados em tipos sem sinal

uchar u_ch=-120;

ushort u_sh=-5000;

uint u_in=-401280;

Hexadecimal: números 0-9, as letras a-f ou A-F para os valores de 10-15; começam com 0x ou 0X.

Exemplos:

0x0A, 0x12, 0X12, 0x2f, 0xA3, 0Xa3, 0X7C7

For integer variables, the values can be set in binary form using B prefix. For example, you can encode the working hours of a trading session into int type variable and use information about them according to the required algorithm:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- set 1 for working hours and 0 for nonworking ones

int AsianSession =B'111111111'; // Asian session from 0:00 to 9:00

int EuropeanSession=B'111111111000000000'; // European session 9:00 - 18:00

int AmericanSession =B'111111110000000000000011'; // American session 16:00 - 02:00

//--- derive numerical values of the sessions

PrintFormat("Asian session hours as value =%d",AsianSession);

PrintFormat("European session hours as value is %d",EuropeanSession);

PrintFormat("American session hours as value is %d",AmericanSession);

//--- and now let's display string representations of the sessions' working hours

Print("Asian session ",GetHoursForSession(AsianSession));

Print("European session ",GetHoursForSession(EuropeanSession));

Print("American session ",GetHoursForSession(AmericanSession));

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| return the session's working hours as a string |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetHoursForSession(int session)

{

//--- in order to check, use AND bit operations and left shift by 1 bit <<=1

//--- start checking from the lowest bit

int bit=1;

string out="working hours: ";

//--- check all 24 bits starting from the zero one and up to 23 inclusively

for(int i=0;i<24;i++)

{

//--- receive bit state in number

bool workinghour=(session&bit)==bit;

//--- add the hour's number to the message

if(workinghour )out=out+StringFormat("%d ",i);

//--- shift by one bit to the left to check the value of the next one

bit<<=1;

}

//--- result string

return out;

}

