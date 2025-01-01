DocumentaçãoSeções
Tipos char, short, int e long 

Tipos char, short, int e long

char #

O tipo char usa 1 byte de memória (8 bits) e permite expressar em notação binária 2^8=256 valores. O tipo char pode conter tanto valores positivos quanto negativos. A faixa de valores é de -128 a 127.

uchar #

O tipo inteiro uchar também ocupa 1 byte de memória, assim como o tipo char , mas diferente dele uchar é destinado apenas para valores positivos. O valor mínimo é zero, o valor máximo é 255. A primeira letra u no nome do tipo uchar é abreviatura de unsigned (sem sinal).

short #

O tamanho do tipo short é de 2 bytes (16 bits) e, conseqüentemente, ele permite expressar a faixa de valores igual a 2 elevado a 16: 2^16 = 65 536. Como o tipo short é um tipo com sinal, e contém tanto valores positivos quanto negativos, a faixa de valores é entre -32 768 e 32 767.

ushort #

O tipo short sem sinal é o tipo ushort, que também tem 2 bytes de tamanho. O valor mínimo é 0, o valor máximo é 65 535.

int #

O tamanho do tipo int é de 4 bytes (32 bits). O valor mínimo é -2 147 483 648, o valor máximo é 2 147 483 647.

uint #

O tipo integer sem sinal é uint. Ele usa 4 bytes de memória e permite expressar inteiros de 0 a 4 294 967 295.

long #

O tamanho do tipo long é de 8 bytes (64 bits). O valor mínimo é -9 223 372 036 854 775 808, o valor máximo é 9 223 372 036 854 775 807.

ulong #

O tipo ulong também ocupa 8 bytes e pode armazenar valores de 0 a 18 446 744 073 709 551 615.

Exemplos:

char  ch=12;
short sh=-5000;
int   in=2445777;

Como os tipo inteiros sem sinal não são concebidos para armazenar valores negativos, a tentativa de atribuir um valor negativo pode levar a conseqüências inesperadas. Este simples script levará a um loop infinito:

//--- Loop infinito
void OnStart()
  {
   uchar  u_ch;
 
   for(char ch=-128;ch<128;ch++)
     {
      u_ch=ch;
      Print("ch = ",ch," u_ch = ",u_ch);
     }
  }

A variante correta é:

//--- Variante correta
void OnStart()
  {
   uchar  u_ch;
 
   for(char ch=-128;ch<=127;ch++)
     {
      u_ch=ch;
      Print("ch = ",ch," u_ch = ",u_ch);
      if(ch==127) break;
     }
  }

Resultado:

   ch= -128  u_ch= 128
   ch= -127  u_ch= 129
   ch= -126  u_ch= 130
   ch= -125  u_ch= 131
   ch= -124  u_ch= 132
   ch= -123  u_ch= 133
   ch= -122  u_ch= 134
   ch= -121  u_ch= 135
   ch= -120  u_ch= 136
   ch= -119  u_ch= 137
   ch= -118  u_ch= 138
   ch= -117  u_ch= 139
   ch= -116  u_ch= 140
   ch= -115  u_ch= 141
   ch= -114  u_ch= 142
   ch= -113  u_ch= 143
   ch= -112  u_ch= 144
   ch= -111  u_ch= 145
    ... 

Exemplos:

//--- Valores negativos não podem ser armazenados em tipos sem sinal
uchar  u_ch=-120;
ushort u_sh=-5000;
uint   u_in=-401280;

Hexadecimal: números 0-9, as letras a-f ou A-F para os valores de 10-15; começam com 0x ou 0X.

Exemplos:

0x0A0x120X120x2f0xA30Xa30X7C7

For integer variables, the values can be set in binary form using B prefix. For example, you can encode the working hours of a trading session into int type variable and use information about them according to the required algorithm:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- set 1 for working hours and 0 for nonworking ones
   int AsianSession   =B'111111111'// Asian session from 0:00 to 9:00
   int EuropeanSession=B'111111111000000000'// European session 9:00 - 18:00
   int AmericanSession =B'111111110000000000000011'// American session 16:00 - 02:00
//--- derive numerical values of the sessions
   PrintFormat("Asian session hours as value =%d",AsianSession);
   PrintFormat("European session hours as value is %d",EuropeanSession);
   PrintFormat("American session hours as value is %d",AmericanSession);
//--- and now let's display string representations of the sessions' working hours
   Print("Asian session ",GetHoursForSession(AsianSession));
   Print("European session ",GetHoursForSession(EuropeanSession));
   Print("American session ",GetHoursForSession(AmericanSession));   
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| return the session's working hours as a string                   |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetHoursForSession(int session)
  {
//--- in order to check, use AND bit operations and left shift by 1 bit <<=1
//--- start checking from the lowest bit
   int bit=1;
   string out="working hours: ";
//--- check all 24 bits starting from the zero one and up to 23 inclusively  
   for(int i=0;i<24;i++)
     {
      //--- receive bit state in number
      bool workinghour=(session&bit)==bit;
      //--- add the hour's number to the message
      if(workinghour )out=out+StringFormat("%d ",i); 
      //--- shift by one bit to the left to check the value of the next one
      bit<<=1;
     }
//--- result string
   return out;
  }

Também Veja

Conversão de Tipo (Typecasting)