FileFindFirst

A função começa a busca de arquivos e subdiretórios em um diretório de acordo com o filtro especificado.

long FileFindFirst(

const string file_filter,

string& returned_filename,

int common_flag=0

);

Parâmetros

file_filter

[in] Filtro de pesquisa. Um subdiretório (ou seqüência de subdiretórios aninhados) relativo ao diretório \Files, em que os arquivos devem ser procurados, podem ser especificados no filtro.

returned_filename

[out] O parâmetro retornado, onde, em caso de sucesso, o nome do primeiro arquivo encontrado ou subdiretório é colocado. Only the file name is returned (including the extension), the directories and subdirectories are not included no matter if they are specified or not in the search filter.

common_flag

[in] Bandeira determinando a localização do arquivo. Se common_flag = FILE_COMMON, então o arquivo está localizado em uma pasta compartilhada para todos os terminais de cliente \Terminal\Common\Files. Caso contrário, o arquivo está localizado em uma pasta local.

Valor do Retorno

Retorna o manipulador do objeto pesquisado, que deve ser utilizado para posterior triagem dos arquivos e subdiretórios pela função FileFindNext(), ou INVALID_HANDLE quando não há nenhum arquivo e subdiretório correspondente ao filtro (no caso particular - quando o diretório está vazio. Após a pesquisa, o manipulador deve ser fechado usando a função FileFindClose().

Observação

Por razões de segurança, o trabalho com arquivos é estritamente controlada na língua MQL5. Arquivos com que as operações de arquivo são conduzidas usando os meios MQL5, não podem estar fora da caixa de proteção do arquivo.

Exemplo:

//--- display the window of input parameters when launching the script

#property script_show_inputs

//--- filter

input string InpFilter="Dir1\\*";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string file_name;

string int_dir="";

int i=1,pos=0,last_pos=-1;

//--- search for the last backslash

while(!IsStopped())

{

pos=StringFind(InpFilter,"\\",pos+1);

if(pos>=0)

last_pos=pos;

else

break;

}

//--- the filter contains the folder name

if(last_pos>=0)

int_dir=StringSubstr(InpFilter,0,last_pos+1);

//--- get the search handle in the root of the local folder

long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);

//--- check if the FileFindFirst() is executed successfully

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- in a cycle, check if the passed strings are the names of files or directories

do

{

ResetLastError();

//--- if it's a file, the function returns true, and if it's a directory, it returns error ERR_FILE_IS_DIRECTORY

FileIsExist(int_dir+file_name);

PrintFormat("%d : %s name = %s",i,GetLastError()==ERR_FILE_IS_DIRECTORY ? "Directory" : "File",file_name);

i++;

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- close the search handle

FileFindClose(search_handle);

}

else

Print("Files not found!");

}

Também Veja

FileFindNext, FileFindClose