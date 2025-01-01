- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileFindFirst
A função começa a busca de arquivos e subdiretórios em um diretório de acordo com o filtro especificado.
|
long FileFindFirst(
Parâmetros
file_filter
[in] Filtro de pesquisa. Um subdiretório (ou seqüência de subdiretórios aninhados) relativo ao diretório \Files, em que os arquivos devem ser procurados, podem ser especificados no filtro.
returned_filename
[out] O parâmetro retornado, onde, em caso de sucesso, o nome do primeiro arquivo encontrado ou subdiretório é colocado. Only the file name is returned (including the extension), the directories and subdirectories are not included no matter if they are specified or not in the search filter.
common_flag
[in] Bandeira determinando a localização do arquivo. Se common_flag = FILE_COMMON, então o arquivo está localizado em uma pasta compartilhada para todos os terminais de cliente \Terminal\Common\Files. Caso contrário, o arquivo está localizado em uma pasta local.
Valor do Retorno
Retorna o manipulador do objeto pesquisado, que deve ser utilizado para posterior triagem dos arquivos e subdiretórios pela função FileFindNext(), ou INVALID_HANDLE quando não há nenhum arquivo e subdiretório correspondente ao filtro (no caso particular - quando o diretório está vazio. Após a pesquisa, o manipulador deve ser fechado usando a função FileFindClose().
Observação
Por razões de segurança, o trabalho com arquivos é estritamente controlada na língua MQL5. Arquivos com que as operações de arquivo são conduzidas usando os meios MQL5, não podem estar fora da caixa de proteção do arquivo.
Exemplo:
|
//--- display the window of input parameters when launching the script
Também Veja