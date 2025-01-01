DocumentaçãoSeções
Define um buffer OpenCL como um parâmetro da função OpenCL.

bool  CLSetKernelArgMem(
   int   kernel,           // Manipulador para o kernel de um programa OpenCL
   uint  arg_index,        // O número do argumento da função OpenCL
   int   cl_mem_handle     // Manipulador para buffer de OpenCL
   );

Parâmetros

kernel

[in]  Manipulador para um kernel do programa OpenCL.

arg_index

[in]  O número do argumento da função, a numeração começa com zero.

cl_mem_handle

[in]  Um manipulador para um buffer OpenCL.

Valor do Retorno

Retorna true se for bem sucedido, caso contrário retorna false. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().