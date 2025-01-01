Referência MQL5Trabalhando com OpenCLCLSetKernelArgMem
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLSetKernelArgMem
Define um buffer OpenCL como um parâmetro da função OpenCL.
|
bool CLSetKernelArgMem(
Parâmetros
kernel
[in] Manipulador para um kernel do programa OpenCL.
arg_index
[in] O número do argumento da função, a numeração começa com zero.
cl_mem_handle
[in] Um manipulador para um buffer OpenCL.
Valor do Retorno
Retorna true se for bem sucedido, caso contrário retorna false. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().