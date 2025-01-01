- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLGetInfoInteger
Retorna o valor de uma propriedade integer para um objeto ou dispositivo OpenCL.
|
long CLGetInfoInteger(
Parâmetros
handle
[in] Um manipulador para o objeto OpenCL ou o número do dispositivo OpenCL. A numeração dos dispositivos OpenCL começa com um zero.
prop
[in] O tipo de uma propriedade solicitada do enumerador ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER, o valor que você deseja obter.
Valor do Retorno
O valor da propriedade, se for bem-sucedido ou -1 em caso de erro. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().
|
Identificador
|
Descrição
|
Tipo
|
CL_DEVICE_COUNT
|
O número de dispositivos com suporte a OpenCL. Esta propriedade não requer a especificação do primeiro parâmetro, ou seja, você pode passar um valor zero para o parâmetro do manipulador.
|
int
|
CL_DEVICE_TYPE
|
Tipo de dispositivo
|
CL_DEVICE_VENDOR_ID
|
Identificador único do fornecedor
|
uint
|
CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS
|
Número de tarefas paralelas calculados em dispositivos OpenCL. Um grupo de trabalho resolve uma tarefa computacional. O menor valor é 1
|
uint
|
CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY
|
Define a maior freqüência do dispositivo em MHz.
|
uint
|
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE
|
Tamanho da memória global do dispositivo em bites
|
ulong
|
CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE
|
Tamanho dos dados processados (cena) de memória local, em bites
|
uint
|
CL_BUFFER_SIZE
|
Actual size of the OpenCL buffer in bytes.
|
ulong
|
CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE
|
Número total de grupos locais de trabalho disponíveis para um dispositivo OpenCL.
|
ulong
|
CL_KERNEL_WORK_GROUP_SIZE
|
Número total de grupos locais de trabalho disponíveis para um programa OpenCL.
|
ulong
|
CL_KERNEL_LOCAL_MEM_SIZE
|
Tamanho da memória local em bytes, que é usada pelo OpenCL do programa para todas as tarefas simultâneas no grupo. Utilize CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE para obter o máximo disponível.
|
ulong
|
CL_KERNEL_PRIVATE_MEM_SIZE
|
Tamanho mínimo de memória privada em bytes a ser usado por cada tarefa na kernel do programa OpenCL.
|
ulong
|
CL_LAST_ERROR
|
Valor do último último erro OpenCL
|
int
O enumerador ENUM_CL_DEVICE_TYPE contém possíveis tipos de dispositivos que suportam OpenCL. Você pode receber o tipo de dispositivo pelo seu número ou o manipulador do objeto OpenCL, chamando CLGetInfoInteger(handle_or_deviceN, CL_DEVICE_TYPE).
|
Identificador
|
Descrição
|
CL_DEVICE_ACCELERATOR
|
Aceleradores OpenCL dedicados (por exemplo, a IBM CELL Blade). Estes dispositivos se comunicam com o processador hospedeiro utilizando uma interconexão de periféricos, como PCIe.
|
CL_DEVICE_CPU
|
Um dispositivo OpenCL que é o processador hospedeiro. O processador hospedeiro executa as implementações OpenCL, sendo uma única ou multi-core CPU.
|
CL_DEVICE_GPU
|
Um dispositivo OpenCL que é uma GPU.
|
CL_DEVICE_DEFAULT
|
O dispositivo padrão OpenCL no sistema. O dispositivo padrão não pode ser um dispositivo CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM.
|
CL_DEVICE_CUSTOM
|
Aceleradores dedicados que não suportam programas escritos em OpenCL C.
|
CL_ERROR_DESCRIPTION
|
Descrição de texto do erro OpenCL
Exemplo:
|
void OnStart()