CLGetInfoInteger

Retorna o valor de uma propriedade integer para um objeto ou dispositivo OpenCL.

long CLGetInfoInteger(

int handle,

ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER prop

);

Parâmetros

handle

[in] Um manipulador para o objeto OpenCL ou o número do dispositivo OpenCL. A numeração dos dispositivos OpenCL começa com um zero.

prop

[in] O tipo de uma propriedade solicitada do enumerador ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER, o valor que você deseja obter.

Valor do Retorno

O valor da propriedade, se for bem-sucedido ou -1 em caso de erro. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().

ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER

Identificador Descrição Tipo CL_DEVICE_COUNT O número de dispositivos com suporte a OpenCL. Esta propriedade não requer a especificação do primeiro parâmetro, ou seja, você pode passar um valor zero para o parâmetro do manipulador. int CL_DEVICE_TYPE Tipo de dispositivo ENUM_CL_DEVICE_TYPE CL_DEVICE_VENDOR_ID Identificador único do fornecedor uint CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS Número de tarefas paralelas calculados em dispositivos OpenCL. Um grupo de trabalho resolve uma tarefa computacional. O menor valor é 1 uint CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY Define a maior freqüência do dispositivo em MHz. uint CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE Tamanho da memória global do dispositivo em bites ulong CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE Tamanho dos dados processados (cena) de memória local, em bites uint CL_BUFFER_SIZE Actual size of the OpenCL buffer in bytes. ulong CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE Número total de grupos locais de trabalho disponíveis para um dispositivo OpenCL. ulong CL_KERNEL_WORK_GROUP_SIZE Número total de grupos locais de trabalho disponíveis para um programa OpenCL. ulong CL_KERNEL_LOCAL_MEM_SIZE Tamanho da memória local em bytes, que é usada pelo OpenCL do programa para todas as tarefas simultâneas no grupo. Utilize CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE para obter o máximo disponível. ulong CL_KERNEL_PRIVATE_MEM_SIZE Tamanho mínimo de memória privada em bytes a ser usado por cada tarefa na kernel do programa OpenCL. ulong CL_LAST_ERROR Valor do último último erro OpenCL int

O enumerador ENUM_CL_DEVICE_TYPE contém possíveis tipos de dispositivos que suportam OpenCL. Você pode receber o tipo de dispositivo pelo seu número ou o manipulador do objeto OpenCL, chamando CLGetInfoInteger(handle_or_deviceN, CL_DEVICE_TYPE).

ENUM_CL_DEVICE_TYPE

Identificador Descrição CL_DEVICE_ACCELERATOR Aceleradores OpenCL dedicados (por exemplo, a IBM CELL Blade). Estes dispositivos se comunicam com o processador hospedeiro utilizando uma interconexão de periféricos, como PCIe. CL_DEVICE_CPU Um dispositivo OpenCL que é o processador hospedeiro. O processador hospedeiro executa as implementações OpenCL, sendo uma única ou multi-core CPU. CL_DEVICE_GPU Um dispositivo OpenCL que é uma GPU. CL_DEVICE_DEFAULT O dispositivo padrão OpenCL no sistema. O dispositivo padrão não pode ser um dispositivo CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM. CL_DEVICE_CUSTOM Aceleradores dedicados que não suportam programas escritos em OpenCL C. CL_ERROR_DESCRIPTION Descrição de texto do erro OpenCL

Exemplo: