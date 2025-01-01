CopySpread

A função obtém em spread_array os dados históricos de valores de spread para o par selecionado ativo-período na quantidade especificada. Deve ser notado que a ordenação dos elementos é do presente para o passado, isto é, a posição de início 0 significa a barra corrente.

Ao copiar uma quantidade desconhecida de dados, é recomendável usar um array dinâmico como array destino, porque se a quantidade solicitada de dados for menor (ou maior) que o comprimento do array destino, a função tenta realocar a memória de qual forma que os dados solicitados caibam completamente.

Se você souber a quantidade de dados que você precisa para copiar, é melhor usar um buffer alocado estaticamente, a fim de evitar a alocação de memória excessiva.

Não importa qual seja a propriedade do array destino - como series=true ou como series=false. Os dados serão copiados de tal maneira que o elemento mais antigo será localizado no início da memória física alocada para o array. Exitem 3 variantes de chamada da função.

Chamar pela posição primeira e o número de elementos requeridos

int CopySpread(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

int start_pos,

int count,

int spread_array[]

);

Chamar pela data de início e o número de elementos requeridos

int CopySpread(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime start_time,

int count,

int spread_array[]

);

Chamar pelas datas de início e término de um intervalo de tempo requerido

int CopySpread(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime start_time,

datetime stop_time,

int spread_array[]

);

Parâmetros

symbol_name

[in] Nome do ativo.

timeframe

[in] Período.

start_pos

[in] A posição de início do primeiro elemento para copiar.

count

[in] Quantidade de dados para copiar.

start_time

[in] A hora de início para o primeiro elemento para copiar.

stop_time

[in] Hora da barra, correspondente ao último elemento para copiar.

spread_array[]

[out] Array de tipo int.

Valor do Retorno

Retorna a quantidade de dados copiados ou -1 no caso de um erro.

Observação

Se o intervalo inteiro de dados solicitados não estiver disponível no servidor, a função retorna -1. Se dados fora do TERMINAL_MAXBARS (número máximo de barras no gráfico) for solicitado, a função também retornará -1.

Ao solicitar dados de um indicador, se as séries de tempo solicitadas não estiverem ainda construídas ou elas precisarem serem baixadas do servidor, a função imediatamente retornará -1, mas o processo de download/construção será iniciado.

Ao solicitar dados de um Expert Advisor ou script, o download do servidor será iniciado se o terminal não tiver estes dados localmente, ou a construção da série de tempo solicitada iniciará, se os dados puderem ser construídas a partir do histórico local mas eles não estiverem prontos ainda. A função retornará a quantidade de dados que estará pronta no momento da expiração do tempo limite, mas o download do histórico continuará, e na próximo solicitação simular, a função retornará mais dados.

Ao solicitar dados através da data de início e do número de elementos requeridos, somente dados cuja data seja menor (anterior) ou igual a data especificada são retornados. Isso significa que a hora de abertura de qualquer barra, para cujo valor é retornado (volume, spread, valor no buffer de indicador, preços de Abertura, Máximo, Mínimo, Fechamento ou Hora de Abertura) é sempre menor ou igual ao valor especificado.

Ao solicitar dados em uma faixa especificada de datas, somente dados deste intervalo serão retornados. O intervalo é definido e contado em segundos. Isso significa que a hora de abertura de qualquer barra, para cujo valor é retornado (volume, spread, valor no buffer de indicador, preços de Abertura, Máximo, Mínimo, Fechamento ou Hora de Abertura) é sempre dentro do intervalo solicitado.

Assim, se o dia corrente for sábado, e em uma tentativa de copiar dados usando a janela de tempo semanal, você especificar start_time=Last_Tuesday e stop_time=Last_Friday, a função retornará 0, porque a hora de abertura em uma janela de tempo semanal é sempre domingo, e nenhum barra semanal cairá no intervalo especificado.

Se você precisar retornar o valor correspondente para a barra corrente incompleta, você pode usar a primeira forma de chamada, especificando start_pos=0 e count=1.

Exemplo:

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//---- plotar Spread

#property indicator_label1 "Spread"

#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- parâmetros de entrada

input int bars=3000;

//--- buffers do indicador

double SpreadBuffer[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- mapeamento de buffers do indicador

SetIndexBuffer(0,SpreadBuffer,INDICATOR_DATA);

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de iteração do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//---

if(prev_calculated==0)

{

int spread_int[];

ArraySetAsSeries(spread_int,true);

int spreads=CopySpread(Symbol(),0,0,bars,spread_int);

Print("We have received the following number of Spread values: ",spreads);

for (int i=0;i<spreads;i++)

{

SpreadBuffer[rates_total-1-i]=spread_int[i];

if(i<=30) Print("spread["+i+"] = ",spread_int[i]);

}

}

else

{

double Ask,Bid;

Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

Comment("Ask = ",Ask," Bid = ",Bid);

SpreadBuffer[rates_total-1]=(Ask-Bid)/Point();

}

//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada

return(rates_total);

}

Veja um exemplo de solicitação de dados históricos na seção Métodos de Vinculação de Objetos. O script disponível nesta seção mostra como obter os valores do indicador iFractals nas últimas 1000 barras e como exibir os últimos 10 fractais de alta e os últimos 10 fractais de baixa no gráfico. Uma técnica simular pode ser usada para todos os indicadores que têm dados faltantes e que são usualmente desenhados usando os seguintes estilos: