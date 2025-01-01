|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- obtemos o código do motivo da desinicialização na variável reason
int reason=UninitializeReason();
//--- criamos a string da mensagem com o motivo da desinicialização e enviamos a mensagem para o log
string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));
Print(message);
//--- sucesso
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//--- criamos a string da mensagem com o código do motivo da desinicialização a partir da variável formal reason e enviamos a mensagem para o log
string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));
Print(message);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna a descrição do motivo da desinicialização |
//+------------------------------------------------------------------+
string UninitializeReasonDescription(const int reason)
{
switch(reason)
{
//--- o expert interrompeu sua tarefa chamando a função ExpertRemove()
case REASON_PROGRAM :
return("Expert Advisor terminated its operation by calling the ExpertRemove() function");
//--- programa removido do gráfico
case REASON_REMOVE :
return("Program has been deleted from the chart");
//--- programa recompilado
case REASON_RECOMPILE :
return("Program has been recompiled");
//--- o símbolo ou o período do gráfico foi alterado
case REASON_CHARTCHANGE :
return("Symbol or chart period has been changed");
//--- gráfico encerrado
case REASON_CHARTCLOSE :
return("Chart has been closed");
//--- os parâmetros de entrada foram alterados pelo usuário
case REASON_PARAMETERS :
return("Input parameters have been changed by a user");
//--- outra conta foi ativada ou ocorreu uma reconexão ao servidor de negociação devido a alterações nas configurações da conta
case REASON_ACCOUNT :
return("Another account has been activated or reconnection to the trade server has occurred due to changes in the account settings");
//--- aplicado um novo modelo de gráfico
case REASON_TEMPLATE :
return("A new template has been applied");
//--- sinal de que o manipulador OnInit() retornou um valor diferente de zeroе
case REASON_INITFAILED :
return("This value means that OnInit() handler has returned a nonzero value");
//--- o terminal foi fechado
case REASON_CLOSE :
return("Terminal has been closed");
}
//--- motivo desconhecido para a desinicialização
return("Unknown reason");
}