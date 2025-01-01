//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- obtemos o código do motivo da desinicialização na variável reason

int reason=UninitializeReason();

//--- criamos a string da mensagem com o motivo da desinicialização e enviamos a mensagem para o log

string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));

Print(message);

//--- sucesso

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- criamos a string da mensagem com o código do motivo da desinicialização a partir da variável formal reason e enviamos a mensagem para o log

string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));

Print(message);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna a descrição do motivo da desinicialização |

//+------------------------------------------------------------------+

string UninitializeReasonDescription(const int reason)

{

switch(reason)

{

//--- o expert interrompeu sua tarefa chamando a função ExpertRemove()

case REASON_PROGRAM :

return("Expert Advisor terminated its operation by calling the ExpertRemove() function");

//--- programa removido do gráfico

case REASON_REMOVE :

return("Program has been deleted from the chart");

//--- programa recompilado

case REASON_RECOMPILE :

return("Program has been recompiled");

//--- o símbolo ou o período do gráfico foi alterado

case REASON_CHARTCHANGE :

return("Symbol or chart period has been changed");

//--- gráfico encerrado

case REASON_CHARTCLOSE :

return("Chart has been closed");

//--- os parâmetros de entrada foram alterados pelo usuário

case REASON_PARAMETERS :

return("Input parameters have been changed by a user");

//--- outra conta foi ativada ou ocorreu uma reconexão ao servidor de negociação devido a alterações nas configurações da conta

case REASON_ACCOUNT :

return("Another account has been activated or reconnection to the trade server has occurred due to changes in the account settings");

//--- aplicado um novo modelo de gráfico

case REASON_TEMPLATE :

return("A new template has been applied");

//--- sinal de que o manipulador OnInit() retornou um valor diferente de zeroе

case REASON_INITFAILED :

return("This value means that OnInit() handler has returned a nonzero value");

//--- o terminal foi fechado

case REASON_CLOSE :

return("Terminal has been closed");

}



//--- motivo desconhecido para a desinicialização

return("Unknown reason");

}