CLExecute

A função executa um programa OpenCL. Existem três versões da função:

1. Lançamento das funções kernel usando um kernel

bool CLExecute(

int kernel

);

2. Lançamento de várias cópias do kernel (função OpenCL) com descrição do espaço de tarefas

bool CLExecute(

int kernel,

uint work_dim,

const uint& global_work_offset[],

const uint& global_work_size[]

);

3. Lançamento de várias cópias do kernel (função OpenCL) com descrição do espaço de tarefa e especificação do tamanho de subconjunto de tarefa local do grupo

bool CLExecute(

int kernel,

uint work_dim,

const uint& global_work_offset[],

const uint& global_work_size[],

const uint& local_work_size[]

);

Parâmetros

kernel

[in] Manipulador para o kernel OpenCL.

work_dim

[in] Dimensão do espaço tarefas.

global_work_offset[]

[in] Compensação inicial no espaço de tarefas.

global_work_size[]

[in] O tamanho de um subconjunto de tarefas.

local_work_size[]

[in] O tamanho do subconjunto de tarefa local do grupo.

Valor do Retorno

Retorna true se for bem sucedido, caso contrário retorna false. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().

Observação

Considerar o uso dos parâmetros no exemplo a seguir: