- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileReadArray
Lê a partir de um arquivo do tipo arrays BIN de qualquer tipo, exceto string (pode ser uma array de estruturas, não contendo strings e arrays dinâmicas).
|
uint FileReadArray(
Parâmetros
file_handle
[in] Descritor de arquivo retornado pelo FileOpen().
array[]
[out] Uma array onde os dados serão carregados.
start=0
[in] Posição inicial para escrever para o array.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Número de elementos para ler. Pelo padrão, ler todo o array (count=WHOLE_ARRAY).
Valor do Retorno
Número de elementos para ler.
Observação
Array de seqüências pode ser lido apenas a partir do arquivo do tipo TXT. Se necessário, a função tenta aumentar o tamanho do array.
Exemplo (o arquivo obtido após a execução do exemplo pela função FileWriteArray é usado aqui)
|
//--- mosta a janela dos parâmetros de entrada quando lançado o script
Também Veja