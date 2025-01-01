FileReadArray

Lê a partir de um arquivo do tipo arrays BIN de qualquer tipo, exceto string (pode ser uma array de estruturas, não contendo strings e arrays dinâmicas).

uint FileReadArray(

int file_handle,

void& array[],

int start=0,

int count=WHOLE_ARRAY

);

Parâmetros

file_handle

[in] Descritor de arquivo retornado pelo FileOpen().

array[]

[out] Uma array onde os dados serão carregados.

start=0

[in] Posição inicial para escrever para o array.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Número de elementos para ler. Pelo padrão, ler todo o array (count=WHOLE_ARRAY).

Valor do Retorno

Número de elementos para ler.

Observação

Array de seqüências pode ser lido apenas a partir do arquivo do tipo TXT. Se necessário, a função tenta aumentar o tamanho do array.

Exemplo (o arquivo obtido após a execução do exemplo pela função FileWriteArray é usado aqui)

//--- mosta a janela dos parâmetros de entrada quando lançado o script

#property script_show_inputs

//--- parâmetros de entrada

input string InpFileName="data.bin";

input string InpDirectoryName="SomeFolder";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Estrutura para armazenamento de dados de preços |

//+------------------------------------------------------------------+

struct prices

{

datetime date; // data

double bid; // bid preço

double ask; // ask preço

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- estrutura array

prices arr[];

//--- caminho do arquivo

string path=InpDirectoryName+"//"+InpFileName;

//--- abre o arquivo

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(path,FILE_READ|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- ler todos os dados do arquivo para o array

FileReadArray(file_handle,arr);

//--- receber o tamanho do array

int size=ArraySize(arr);

//--- imprimir dados a partir do array

for(int i=0;i<size;i++)

Print("Data = ",arr[i].date," Bid = ",arr[i].bid," Ask = ",arr[i].ask);

Print("Dados total = ",size);

//--- fechar o arquivo

FileClose(file_handle);

}

else

Print("Abrir arquivo falhou, erro ",GetLastError());

}

Também Veja

Variáveis,FileWriteArray