DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Indicadores TécnicosiAD 

iAD

A função retorna o manipulador do indicador Accumulation/Distribution. Tem apenas um buffer.

int  iAD(
   string               symbol,             // símbolo nome
   ENUM_TIMEFRAMES      period,             // período
   ENUM_APPLIED_VOLUME  applied_volume      // tipo de volume para o cálculo
   );

Parâmetros

symbol

[in] O nome do símbolo de segurança, os dados que devem ser usados para calcular o indicador. O valor NULL significa o símbolo atual.

period

[in] O valor do período pode ser um dos valores do enumerador ENUM_TIMEFRAMES, 0 (zero) significa o prazo corrente.

applied_volume

[in]   O volume utilizado. Can be any of ENUM_APPLIED_VOLUME values.

Valor de retorno

Retorna o manipulador de um indicador técnico especifico, em caso de falha de retorna INVALID_HANDLE. A memória do computador pode ser liberada a partir de um indicador que não é mais utilizado, usando a função IndicatorRelease(), onde o manipulador de indicador é transmitido.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     Demo_iAD.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                            ;https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "O indicador demonstra como obter dados"
#property description "dos buffers do indicador para o indicador técnico iAD."
#property description "Um símbolo e o prazo utilizado para o cálculo do indicador,"
#property description "são definidos pelos parâmetros de símbolo e período."
#property description "O método de criação do manipulador é definido através do parâmetro "type" (tipo de função)."
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- plotar iAD
#property indicator_label1  "iAD"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrLightSeaGreen
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//+------------------------------------------------------------------+
//| Enumerador dos métodos de criação do manipulador                 |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iAD,               // usar iAD
   Call_IndicatorCreate    // usar IndicatorCreate
  };
//--- parâmetros de entrada
input Creation             type=Call_iAD;          // tipo da função
input ENUM_APPLIED_VOLUME  volumes;                // volume usado
input string               symbol=" ";             // símbolo
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;  // timeframe
//--- buffer do indicador
double         iADBuffer[];
//--- variável para armazenar o manipulador do indicador iAD
int    handle;
//--- variável para armazenamento
string name=symbol;
//--- nome do indicador num gráfico
string short_name;
//--- manteremos o número de valores no indicador Accumulation/Distribution
int    bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- atribuição de array para buffer do indicador
   SetIndexBuffer(0,iADBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- determinar o símbolo do indicador, é desenhado para
   name=symbol;
//--- excluir os espaços à direita e à esquerda
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- se resulta em comprimento zero da string do 'name'
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- tomar o símbolo do gráfico, o indicador está anexado para
      name=_Symbol;
     }
//--- criar manipulador do indicador
   if(type==Call_iAD)
      handle=iAD(name,period,volumes);
   else
     {
      //--- preencher a estrutura com os parâmetros do indicador
      MqlParam pars[1];
      pars[0].type=TYPE_INT;
      pars[0].integer_value=volumes;
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_AD,1,pars);
     }
//--- se o manipulador não é criado
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- mensagem sobre a falha e a saída do código de erro
      PrintFormat("Falha ao criar o manipulador do indicador iAD para o símbolo %s/%s, código de erro %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- o indicador é interrompido precocemente
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- mostrar o símbolo/prazo, o indicador de Accumulation/Distribution é calculado para
   short_name=StringFormat("iAD(%s/%s)",name,EnumToString(period));
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- inicialização normal do indicador  
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de iteração do indicador customizado                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- número de valores copiados a partir do indicador iAD
   int values_to_copy;
//--- determinar o número de valores calculados no indicador
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() retornando %d, código de erro %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- se for o primeiro arranque do cálculo do indicador, ou se o número de valores em que o indicador iAD foi alterado
//--- ou se é necessário cálculo do indicador para duas ou mais barras (isso significa que algo mudou no histórico do preço)
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- se o array iADBuffer é maior do que o número de valores no indicador iAD para símbolo/período, então não copiamos tudo 
      //--- caso contrário, copiamos menor do que o tamanho dos buffers do indicador
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- isso significa que não é a primeira vez do cálculo do indicador, é desde a última chamada de OnCalculate())
      //--- para o cálculo não mais do que uma barra é adicionada
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- preencher o array iADBuffer com valores do indicador Accumulation/Distribution
//--- se FillArraysFromBuffer retorna falso, isto significa que a informação ainda não está pronta, sair da operação
   if(!FillArrayFromBuffer(iADBuffer,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- formar a mensagem
   string comm=StringFormat("%s ==>  Valor atualizado no indicador %s: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- exibir a mensagem de serviço no gráfico
   Comment(comm);
//--- memorizar o número de valores no indicador Accumulation/Distribution
   bars_calculated=calculated;
//--- retorna o valor prev_calculated para a próxima chamada
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Preenchendo buffers do indicador a partir do indicador iAD     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArrayFromBuffer(double &values[],   // valores do buffer do indicator da linha Accumulation/Distribution
                          int ind_handle,    // manipulador do indicador iAD
                          int amount         // número dos valores copiados
                          )
  {
//--- redefinir o código de erro
   ResetLastError();
//--- preencher uma parte do array iADBuffer com valores a partir do buffer do indicador que tem o índice 0
   if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,values)<0)
     {
      //--- Se a cópia falhar, informe o código de erro
      PrintFormat("Falha ao copiar dados a partir do indicador iAD, código de erro %d",GetLastError());
      //--- parar com resultado zero - significa que indicador é considerado como não calculado
      return(false);
     }
//--- está tudo bem
   return(true);
  }  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de desinicialização do indicador                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- limpar o gráfico após excluir o indicador
   Comment("");
  }
iAC