30+ USD
Preciso de um indicador de detector de topos e fundos igual a logica do indicador da nelogica PROFIT PRO. Preciso do código aberto para edições. Preciso que ele funcione, tanto em times de tempo quanto Graficos atemporais. Renko Pontos etc
9 Solicitações
Criar um expert mql5 + indicador SMC (trabalho pessoal)
150+ USD
Termo de referência 9074 Criar um expert mql5 + indicador com todas validações de segurança exigidas pela mql5, Automação para B3, Forex e índices internacionais. 2- Desenvolver dois sistemas independentes para MT5: ✓ AQUILAX SMC INSTITUCIONAL (Indicador) ✓ AQUILAX TRADING BOT (Robô) Ambos baseados 100% em Smart Money Concepts Institucional. 3- LICENÇAS SEPARADAS - ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA CONTROLE DE LICENÇAS Licença por
0 Solicitações
30 - 35 USD
Eu tenho um robô de negociação onde preciso de ajuda em algumas correções, corrigir Dashboard, melhorar logs para depuração, corrigir a identificação automática dos ativos, fazer integração com o calendário econômico nativo do MQL5. Verificar o código completo para ter certeza que todas as funções estão sendo chamadas corretamente e executando de forma correta
11 Solicitações
30+ USD
Trazer o melhor do traider para fazer uma boa execução de investimento em uma plataforma que consiga trazer bons resultados e conhecimento do mercado , e conseguir o esperado para obter um objetivo
7 Solicitações
30+ USD
Olá! Estou tentando localizar o programador de um robô trader para MetaTrader 5 que foi vendido durante a pandemia. Esse robô operava apenas pares de moedas (Forex), como EURUSD, GBPUSD, USDJPY e outros — não operava ouro . Algumas características importantes do robô: Foi vendido como um robô profissional, de alto valor. Realizava operações automáticas com Stop Loss e Take Profit bem definidos. Olá! Estou tentando
3 Solicitações
MQL5 Outros
80 - 110 USD
Criar um expert mql5, implementar todas validações de segurança exigidas pela mql5. Imprimir Logs do que o EA esta fazendo, e códigos de erros em tempo real Conta: Hedge. Ativos: Forex, Crypto e B3. Estratégia: Leitura do indicador nativo do mt5 (CCI.mql5), sinal de entrada na exaustão demarcada pelas linhas do indicador, buscando a correção do movimento, take e stop por pontuação fixa definida. Sinal de entrada
14 Solicitações
Reestruturação FX-Tração (Clone do NTX Pro Ultra + Arquitetura Institucional) (trabalho pessoal)
100 USD
Este trabalho consiste em reestruturar completamente o EA FX-Tração, transformando-o em um robô institucional alinhado ao comportamento do NTX Pro Ultra, conforme diagnóstico técnico já entregue pelo desenvolvedor. A nova versão deverá operar com inteligência avançada, gestão profissional e filtros robustos, mantendo apenas o diferencial do timeframe de execução. ⸻ 🔷 1. Nova lógica de entradas (3 Timeframes) • H1 →
300 - 500 USD
Olá, tive acesso a um trader bem lucrativo e ao seu histórico, pelas entradas, abertura e fechamento das posições dá pra perceber que é EA. Gostaria de saber se é possivel o desenvolvimento desse operacional. Converti o historico em indicador que é só arrastar para o gráfico que irá aparecer, como também segue a planilha em excel;
10 Solicitações
30 - 50 USD
Modificar um Expert Advisor mql5, conforme especificações abaixo: Especificações do EA REMOVER TODOS OS INDICADORES Manter apenas médias: - 9 exponencial (9e) - 20 aritmética (20a) - 50 aritmética (50a) - 200 aritmética (200a) REGRAS DE ENTRADA (SETUP PRINCIPAL) • Entrada por rompimento de pivô: - Ordem: 4 ticks acima do topo (para compra) ou abaixo do fundo (para venda). - Stop: 4 ticks da base/topo do pivô
12 Solicitações
100+ USD
tenho um robo e quero tentar copiar ele e reformular coisas novas nele, precisa ser analisado o robo antigo e preparar e configurar estrategia para o novo, basicamente isso somente, aberto negociação
14 Solicitações