A Estrutura de Entrada de Parâmetros de Indicadores (MqlParam)

A estrutura MqlParam foi projetada especialmente para fornecer parâmetros de entrada quando criar um um indicador técnico usando a função IndicatorCreate().

struct MqlParam

{

ENUM_DATATYPE type; // tipo de parâmetro de entrada, valor de ENUM_DATATYPE

long integer_value; // campo para armazenar um tipo inteiro

double double_value; // campo para armazenar um tipo double

string string_value; // campo para armazenar um tipo string

};

Todos os parâmetros de entrada de um indicador são transmitidos na forma de um array do tipo MqlParam, o campo type de cada elemento deste array especifica o tipo de dado transmitido pelo elemento. Os valores do indicador devem ser primeiro colocados nos campos apropriados para cada elemento (in integer_value, in double_value or string_value) dependendo de qual valor da enumeração ENUM_DATATYPE é especificado no campo type.

Se o valor IND_CUSTOM for passado como tipo do indicador para função IndicatorCreate(), o primeiro elemento do array de parâmetros de entrada deve ter o campo type com o valor de TYPE_STRING proveniente da enumeração ENUM_DATATYPE, e o campo string_value deve conter o nome do indicador customizado.