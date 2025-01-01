- Estrutura do Tipo Data
- Estrutura de Parâmetros de Entrada
- Estrutura de Dados Históricos
- Estrutura DOM
- Estrutura de Solicitação de Negociação (Trade)
- Estrutura de Resultados de Verificação de Solicitação
- Estrutura de Resultado de Solicitação de uma Negociação (Trade)
- Estrutura de uma Transação de Negociação
- Estrutura para Preços Correntes
- Estruturas do calendário econômico
A Estrutura de Entrada de Parâmetros de Indicadores (MqlParam)
A estrutura MqlParam foi projetada especialmente para fornecer parâmetros de entrada quando criar um um indicador técnico usando a função IndicatorCreate().
|
struct MqlParam
Todos os parâmetros de entrada de um indicador são transmitidos na forma de um array do tipo MqlParam, o campo type de cada elemento deste array especifica o tipo de dado transmitido pelo elemento. Os valores do indicador devem ser primeiro colocados nos campos apropriados para cada elemento (in integer_value, in double_value or string_value) dependendo de qual valor da enumeração ENUM_DATATYPE é especificado no campo type.
Se o valor IND_CUSTOM for passado como tipo do indicador para função IndicatorCreate(), o primeiro elemento do array de parâmetros de entrada deve ter o campo type com o valor de TYPE_STRING proveniente da enumeração ENUM_DATATYPE, e o campo string_value deve conter o nome do indicador customizado.