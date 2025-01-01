DocumentaçãoSeções
Estrutura de Parâmetros de Entrada 

A Estrutura de Entrada de Parâmetros de Indicadores (MqlParam)

A estrutura MqlParam foi projetada especialmente para fornecer parâmetros de entrada quando criar um um indicador técnico usando a função IndicatorCreate().

struct MqlParam
  {
   ENUM_DATATYPE     type;                    // tipo de parâmetro de entrada, valor de ENUM_DATATYPE
   long              integer_value;           // campo para armazenar um tipo inteiro
   double            double_value;            // campo para armazenar um tipo double
   string            string_value;            // campo para armazenar um tipo string
  };

Todos os parâmetros de entrada de um indicador são transmitidos na forma de um array do tipo MqlParam, o campo type de cada elemento deste array especifica o tipo de dado transmitido pelo elemento. Os valores do indicador devem ser primeiro colocados nos campos apropriados para cada elemento (in integer_value, in double_value or string_value) dependendo de qual valor da enumeração ENUM_DATATYPE é especificado no campo type.

Se o valor IND_CUSTOM for passado como tipo do indicador para função IndicatorCreate(), o primeiro elemento do array de parâmetros de entrada deve ter o campo type com o valor de TYPE_STRING proveniente da enumeração ENUM_DATATYPE, e o campo string_value deve conter o nome do indicador customizado.