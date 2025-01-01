DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Funções MatemáticasMathFloor 

MathFloor

A função retorna o valor numérico inteiro mais próximo do abaixo.

double  MathFloor(
   double  val     // número
   );

Parâmetros

val

[in]  Valor numérico.

Valor do Retorno

Um valor numérico representando o maior inteiro que é menor ou igual a val.

Observação

Ao invés de MathFloor(), você pode usar floor().

 

Exemplo:

#define VALUES_TOTAL 31
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- declaramos variáveis para transformação
   double value=0;                     // número real´ para a transformação MathFloor
   int    floor_value=0;               // aqui obtemos o resultado
//--- em um loop pelo número de incrementos decimais de um número real
   for(int i=0i<VALUES_TOTALi++)
     {
      //--- incrementamos o número,
      //--- obtemos o valor inteiro mais próximo da valor abaixo
      //--- e registramos os valores de controle no log
      value+=0.1;
      floor_value=(int)MathFloor(NormalizeDouble(value,1));
      PrintFormat("value: %.1f, floor value: %d",value,floor_value);
      /*
     resultado:
      value0.1floor value0
      value0.2floor value0
      value0.3floor value0
      value0.4floor value0
      value0.5floor value0
      value0.6floor value0
      value0.7floor value0
      value0.8floor value0
      value0.9floor value0
      value1.0floor value1
      value1.1floor value1
      value1.2floor value1
      value1.3floor value1
      value1.4floor value1
      value1.5floor value1
      value1.6floor value1
      value1.7floor value1
      value1.8floor value1
      value1.9floor value1
      value2.0floor value2
      value2.1floor value2
      value2.2floor value2
      value2.3floor value2
      value2.4floor value2
      value2.5floor value2
      value2.6floor value2
      value2.7floor value2
      value2.8floor value2
      value2.9floor value2
      value3.0floor value3
      value3.1floor value3
      */
     }