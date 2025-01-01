#define EXPERT_MAGIC 123456

#define OFFSET 50 // desvio da ordem em relação ao preço atual, em pontos

#define DIRECTION ORDER_TYPE_BUY_LIMIT // tipo de ordem

#define VOLUME 1.0 // volume

#define DEVIATION 2 // desvio permitido do preço



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//-- declaração e inicialização da solicitação, resultado e variáveis

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result ={};

double order_price=0;



//--- parâmetros para a colocação de uma ordem pendente

request.action = TRADE_ACTION_PENDING; //--- tipo de operação

request.symbol = _Symbol; // símbolo

request.volume = volume; // volume

request.deviation = DEVIATION; // desvio permitido em relação ao preço

request.magic = EXPERT_MAGIC; // MagicNumber da ordem



//--- verificação do tipo de operação

switch(DIRECTION)

{

case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT :

request.type = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // tipo de ordem

order_price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)-OFFSET*_Point;// preço para abertura

request.price= NormalizeDouble(order_price, _Digits); // preço de abertura normalizado

break;

case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT :

request.type = ORDER_TYPE_SELL_LIMIT; // tipo de ordem

order_price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID)+OFFSET*_Point;// preço de abertura

request.price= NormalizeDouble(order_price, _Digits); // preço de abertura normalizado

break;

case ORDER_TYPE_BUY_STOP :

request.type = ORDER_TYPE_BUY_STOP; // tipo de ordem

order_price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)-OFFSET*_Point;// preço para abertura

request.price= NormalizeDouble(order_price, _Digits); // preço de abertura normalizado

break;

case ORDER_TYPE_SELL_STOP :

request.type = ORDER_TYPE_SELL_STOP; // tipo de ordem

order_price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID)+OFFSET*_Point;// preço de abertura

request.price= NormalizeDouble(order_price, _Digits); // preço de abertura normalizado

break;

default: // se a ordem selecionada não for pendente ou do tipo StopLimit

Alert("This example is only for placing pending orders BuyLimit, SellLimit, BuyStop and SellStop");

break;

}



//--- enviamos a solicitação, se o envio falhar, imprimimos o código de erro e encerramos o trabalho

if(!OrderSend(request, result))

{

Print("OrderSend error ", GetLastError());

return;

}



//--- imprimimos informações sobre a operação

PrintFormat("Trade request result: retcode=%u, order=%I64u", result.retcode, result.order);



//--- obtemos o ticket da ordem do resultado da operação de negociação e selecionamos a ordem pelo ticket

ulong ticket=result.order;

ResetLastError();

if(!OrderSelect(ticket))

{

PrintFormat("OrderSelect(%I64u) failed. Error %d", ticket, GetLastError());

return;

}



//--- imprimimos no log os dados da ordem selecionada pelo ticket

ENUM_ORDER_TYPE type = (ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE);

long time = OrderGetInteger(ORDER_TIME_SETUP_MSC);

double price = OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);

double volume= OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT);

string symbol= OrderGetString(ORDER_SYMBOL);

int digits= (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);

PrintFormat("Current selected order: %s %.2f %s #%I64u at %.*f, %s",

symbol, volume, OrderTypeDescription(type), ticket, digits, price, TimeMscToString(time));

/*

Resultado:

Trade request result: retcode=10009, order=2811006719

Current selected order: EURUSD 1.00 Buy Limit #2811006719 at 1.10550, 2024.09.04 10:38:28.563

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna o tempo em milissegundos |

//+------------------------------------------------------------------+

string TimeMscToString(const long time_msc, int flags=TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)

{

return(TimeToString(time_msc/1000, flags) + "." + IntegerToString(time_msc %1000, 3, '0'));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna a descrição do tipo de ordem |

//+------------------------------------------------------------------+

string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)

{

switch(type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");

case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");

case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : return("Buy Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : return("Sell Limit");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP : return("Buy Stop");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP : return("Sell Stop");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : return("Buy Stop Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : return("Sell Stop Limit");

default : return("Unknown order type");

}

}