As variáveis predefinidas

Para cada programa MQL5 executável, um conjunto de variáveis predefinidas é suportado, que reflete o estado do gráfico de preço corrente no momento em que um programa-mql5 é iniciado.

Os valores das variáveis predefinidas são definidas pelo terminal cliente antes de um programa MQL5 ser iniciado. Variáveis predefinidas são constantes e não podem ser alteradas a partir de um programa MQL5. Como exceção, existe a variáveis especial _LastError, que pode ser redefinida para 0 pela função ResetLastError.

Variável

Valor

_AppliedTo

A variável _AppliedTo permite ver no indicador o tipo de dados em que é calculado

_Digits

Número de casas decimais

_Point

Tamanho do ponto do ativo corrente na moeda de cotação

_LastError

O último código de erro

_Period

Janela de tempo do gráfico corrente

_RandomSeed

Status atual do gerador de números pseudo-aleatórios

_StopFlag

Flag de parada de programa

_Symbol

Nome do ativo do gráfico corrente

_UninitReason

Código do motivo da não inicialização

_IsX64

A variável _IsX64 permite saber em que terminal está funcionando o programa MQL5

Variáveis predefinidas não podem ser definidas em uma biblioteca. Uma biblioteca usa tais variáveis que são definidas em um programa a partir do qual esta biblioteca é chamada.