As variáveis predefinidas

Para cada programa MQL5 executável, um conjunto de variáveis predefinidas é suportado, que reflete o estado do gráfico de preço corrente no momento em que um programa-mql5 é iniciado.

Os valores das variáveis predefinidas são definidas pelo terminal cliente antes de um programa MQL5 ser iniciado. Variáveis predefinidas são constantes e não podem ser alteradas a partir de um programa MQL5. Como exceção, existe a variáveis especial _LastError, que pode ser redefinida para 0 pela função ResetLastError.

Variável Valor _AppliedTo A variável _AppliedTo permite ver no indicador o tipo de dados em que é calculado _Digits Número de casas decimais _Point Tamanho do ponto do ativo corrente na moeda de cotação _LastError O último código de erro _Period Janela de tempo do gráfico corrente _RandomSeed Status atual do gerador de números pseudo-aleatórios _StopFlag Flag de parada de programa _Symbol Nome do ativo do gráfico corrente _UninitReason Código do motivo da não inicialização _IsX64 A variável _IsX64 permite saber em que terminal está funcionando o programa MQL5

Variáveis predefinidas não podem ser definidas em uma biblioteca. Uma biblioteca usa tais variáveis que são definidas em um programa a partir do qual esta biblioteca é chamada.