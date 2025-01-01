As variáveis predefinidas
Para cada programa MQL5 executável, um conjunto de variáveis predefinidas é suportado, que reflete o estado do gráfico de preço corrente no momento em que um programa-mql5 é iniciado.
Os valores das variáveis predefinidas são definidas pelo terminal cliente antes de um programa MQL5 ser iniciado. Variáveis predefinidas são constantes e não podem ser alteradas a partir de um programa MQL5. Como exceção, existe a variáveis especial _LastError, que pode ser redefinida para 0 pela função ResetLastError.
|
Variável
|
Valor
|
A variável _AppliedTo permite ver no indicador o tipo de dados em que é calculado
|
Número de casas decimais
|
Tamanho do ponto do ativo corrente na moeda de cotação
|
O último código de erro
|
Janela de tempo do gráfico corrente
|
Status atual do gerador de números pseudo-aleatórios
|
Flag de parada de programa
|
Nome do ativo do gráfico corrente
|
Código do motivo da não inicialização
|
A variável _IsX64 permite saber em que terminal está funcionando o programa MQL5
Variáveis predefinidas não podem ser definidas em uma biblioteca. Uma biblioteca usa tais variáveis que são definidas em um programa a partir do qual esta biblioteca é chamada.